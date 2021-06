Für Kinder und Jugendliche : Sommercamps bei der Akademie Klausenhof

Die Akademie Klausenhof in Hamminkeln-Dingden. Foto: Lars Fröhlich

Hamminkeln Sechs Themen-Camps von Erlebnis über Umwelt bis Berufsorientierung bieten Sommerferien für Kinder und Jugendliche mit abwechslungsreichen Inhalten.

() Junge Leute, die noch Aktivitäten in den anstehenden Sommerferien suchen haben eine gute Alternative. Denn die Sommercamps der Akademie Klausenhof in Dingden bieten Abwechslung. Sechs verschiedenen Camps werden in den Sommerferien für unterschiedliche Altersklassen und Interessen angeboten.

Die Unterbringung erfolgt an der Akademie Klausenhof in Dingden, und „nach einem genialen Frühstück startet ihr gemeinsam mit anderen Kindern und Jugendlichen in den Tag“, werben die Organisatoren.

Für Jugendliche, die politische Luft schnuppern möchten, ist das Politikcamp eine verlockende Wahl. Die Zockerfreunde treffen sich im Mediencamp. Dort wird natürlich gezockt, aber vor allem darauf geschaut, was lernt man eigentlich durch das Spielen. Was wiederum eine gute Grundlage für heimische Gespräche mit den Eltern ist. Abenteuerhungrige Kinder und Jugendliche kommen im Erlebniscamp auf ihre Kosten. Eine Woche lang warten jeden Tag neue Herausforderungen in der Natur.

Die Dingdener Heide, an der die Akademie liegt, bietet da so einiges an Möglichkeiten an. Zudem dürfen Hochseilgarten und das abendliche Lagerfeuer nicht fehlen. Für diejenigen, die gerne Rätsel lösen, ist das Camp Escape & Go das Richtige. Gemeinsam spielt man ein Escape Game und tüftelt in kleinen Gruppen ein eigenes Game aus. Für umweltbewusste Jugendliche eignet sich das Klimacamp. Hier geht es nicht nur um umweltbewusstes Leben, sondern auch um den Klimawandel, wie dieser entsteht und was man dagegen unternehmen kann. Übrigens: Dank Förderung liegt der Preis für die einzelnen Camps bei maximal 130 Euro pro Person.

Ein Highlight dürfte das kostenlose Berufsorientierungscamp sein. Hier kann man in unterschiedliche Berufsfelder reinschnuppern und gemeinsam mit einem Coach herausfinden, wo die eigenen Stärken und Schwächen liegen.