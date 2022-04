Unterstützung von der Akademie Klausenhof in Hamminkeln : Flüchtling findet nach vielen Jahren eine Ausbildung

Harem Jumaah Hamad (2.v.r.) unterschreibt seinen Ausbilsungsvertrag in der Fielmann-Filiale in Dinslaken. Foto: Akademie Klausenhof

Hamminkeln/Dinslaken Harem Jumaah Hamad kam vor dreieinhalb Jahren als Flüchtling aus dem Irak und suchte seitdem nach einer Ausbildungsstelle. Mit Hilfe der Akademie Klausenhof wurde der 28-Jährige nun fündig: in der Fielmann-Filiale in Dinslaken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ivan Brogsitter, Niederlassungsleiter der Fielmann-Filiale in Dinslaken hat Großes vor. Das Geschäft läuft sehr gut. Mit seinen 27 Mitarbeitern möchte er in den nächsten Monaten in doppelt so große Räumlichkeiten umziehen. Und um den Bedarf an Personal zu decken, bildet er aus. Eine Bewerbung kam von Harem Jumaah Hamad, der im Rahmen des Projektes „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ von der Akademie Klausenhof betreut wird. Der 28-Jährige studierte Soziologe, ist vor dreieinhalb Jahren aus dem Irak nach Deutschland geflüchtet und war seitdem auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Er sagt: „Augenoptiker ist mein Traumberuf. In diesem Beruf kann ich handwerklich, aber auch mit Kunden arbeiten.“

Leider waren vorherige Versuche nicht erfolgreich. Erst mit Jürgen Knipping an seiner Seite klappten die Bewerbungen. „Herr Hamad ist mit seinen, in der kurzen Zeit erworbenen, umfangreichen Sprachkenntnissen natürlich ein Vorzeigeteilnehmer“, sagt der Arbeitsvermittler der Akademie Klausenhof. „Er ist unheimlich motiviert, sein Deutsch noch weiter zu verbessern. Was aber fehlte, war das richtige Herangehen an die möglichen Ausbildungsbetriebe und ein Stück weit Erfahrung, wie dieser Prozess auf den Weg gebracht wird.“

Hamad stehe stellvertretend für eine Vielzahl von im Heimatland gut ausgebildeten und hochmotivierten Menschen, die von Betrieben in Deutschland oft aber keine Chance erhielten, meint Tim Steinrötter vom Kreis Wesel, verantwortlich für das Projekt. Er sagt: „Wir freuen uns sehr, dass die Bemühungen von Herrn Hamad und dem durchführenden Träger erfolgreich waren. Es zeigt, wie schnell und erfolgreich eine Betreuung sein kann.“

Von der Fielmann-Filiale gab es für Hamad jetzt seinen Ausbildungsvertrag zum Augenoptiker. Brogsitter hat sich Gedanken gemacht: „Herr Hamad spricht sehr gut Deutsch, aber wir werden ihm noch ein Vokabelheft mit den wichtigsten Fachbegriffen aus unserer täglichen Arbeit zur Verfügung stellen.“ So sei der Einstieg einfacher.

Hamad ist bereits voller Vorfreude. Und bis zum Ausbildungsbeginn am 1. August wird der junge Iraker weiter lernen. „Ich möchte mein Deutsch noch weiter verbessern und mein Ziel ist es, dass ich auch schnell die Fachbegriffe erlerne“, sagt er.

Das Projekt „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ unterstützt junge Menschen mit Migrationshintergrund auf dem Weg in eine Beschäftigung oder Ausbildung, aber auch in bestehenden Beschäftigungs- oder Ausbildungsverhältnissen. Umgesetzt wird die Initiative im Kreis Wesel in Zusammenarbeit mit zwei Kooperationspartnern. Dabei handelt es sich um die Fachwerk Kreis Wesel gGmbH in Moers für den linksrheinischen und die Akademie Klausenhof in Hamminkeln für den rechtsrheinischen Teil des Kreises.

(RP)