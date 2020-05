Akademie in Dingden : Klausenhof setzt Schwerpunkt auf Online-Schulungen

EDV-Dozent Reinhard Aleff im Webinar. Foto: Akademie Klausenhof

Dingden Der Bildungsträger Akademie Klausenhof in Dingden hat sein Angebot in Zeiten der Corona-Pandemie in Teilen auf Online-Schulungen umgestellt. In diesem Monat bietet er Unternehmern und Führungskräften die Teilnahme an drei kostenlosen Kurz-Webinaren an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Der Bedarf an Weiterbildung von Mitarbeitenden ist nach wie vor sehr groß“, sagt Klemens Naffin, verantwortlicher Mitarbeiter der Akademie Klausenhof für den Bereich der Beruflichen Bildung. Mitarbeiter des Kita-Zweckverbandes Essen beispielsweise absolvieren derzeit EDV-Kurse online.

Britta Marashi, Medienpädagogin und E-Learning-Entwicklerin der Akademie Klausenhof, betreut die Online-Kurse. „Viele Teilnehmende arbeiten meist sehr selten oder gar nicht mit solchen Online-Angeboten. Dementsprechend stellen wir da eine Unterstützung bereit. Das bedeutet, dass neben dem Dozenten und mir meist noch ein Kollege aus der EDV-Abteilung anwesend ist und bei technischen Problemen sofort greifbar sein kann.“

Dass die Unternehmen jetzt in Zeiten von Corona neben zum Teil wirtschaftlichen Problemen auch Personalfragen haben, das merkt Klemens Naffin gerade deutlich. „Wir bieten seit etlichen Jahren die verschiedensten Führungskräftetrainings an – ob individuell auf die Bedürfnisse des Unternehmens konzipiert, als Teil einer umfangreichen Weiterbildungsmaßname oder als Modul-Veranstaltung. Zurzeit fragen sich viele Unternehmen und Führungskräfte, wie zufriedenstellend denn das Homeoffice abläuft“, berichtet Naffin.

Dort möchte die Akademie helfen und unterstützen und bietet Unternehmern und Führungskräften die Teilnahme an drei kostenlosen Kurz-Webinaren an. Dabei können sich Führungskräfte bequem in den virtuellen Seminarraum einloggen und an den von Ursula Jockweg-Kemkes geleiteten Webinaren live und interaktiv teilnehmen. Sie ist ist Businesscoach BZTB, Wingwave-Coach, systemischer Coach und Verhaltenstrainerin. Ihre beruflichen Wurzeln liegen im Vertrieb.

Mehr über die Angebote auf www.akademie-klausenhof.de

(RP)