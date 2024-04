Ausbildungsstätte in Hamminkeln Astrid Vogell ist neue Chefin am Klausenhof

Paus-Burkard habe „in seiner Position als Direktor maßgeblich zur Weiterentwicklung und zum Erfolg der Einrichtung beigetragen“, heißt es in der Mitteilung der Akademie. So wurden in dieser Zeit neue Tätigkeitsfelder wie die Jugendhilfe erschlossen und ausgebaut, die Akademie Klausenhof wurde zum Hochschulstandort für Finanzen des Landes NRW. Wichtiger Schritt war, dass Teile des Hauses umfangreich modernisiert und mit moderner Tagungs- und Veranstaltungstechnik ausgestattet wurden. Die Herausforderungen der Pandemie waren ebenfalls zu bewältigen. Am weiteren Standort in Rhede war die Klostersanierung umzusetzen.