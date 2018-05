Wesel: Afrikanische Musik mit den Bridge Walkers

Wesel

Katutura ist ein ehemaliges, durch die Apartheid bestimmtes Township in Windhoek (Namibia). Viele Ecken in Katutura sind von Armut gezeichnet, wodurch gerade Jugendliche unter Perspektivlosigkeit leiden. Dort setzt die Arbeit und die Motivation der Bridge Walkers an: Musik als Brücke zu den Menschen unabhängig von Hautfarbe, Geschlecht und Herkunft. Die Chorgemeinschaft, die nun in der Region auftritt, gibt den Jugendlichen eine sichere Anlaufstelle, eine Aufgabe und stärkt das Selbstbewusstsein. Die Konzerte der 20 Sängerinnen und Sänger finden statt am Dienstag, 29. Mai, 18 Uhr, in der Gnadenkirche Wesel und am Mittwoch, 30. Mai, 18 Uhr, in der Dorfkirche Brünen. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.