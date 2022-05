Ordnungsamt in Wesel will nun reagieren : Ärger wegen Hundehaufen am Breiten Weg

Ordnungsamt in Wesel will nun reagieren

Dieser mit Rechtschreibfehlern gespickte Brief hängt an der Hecke des unbebauten Grundstücks Breiter Weg 66. Verfasser ist wohl ein rücksichtsloser Hundehalter. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Auf dem Bürgersteig des Breiten Weges lässt ein Hundehalter seinen Vierbeiner seit Wochen koten. Das ärgert Anwohner massiv. Das Ordnungsamt will nach einem Gespräch mit unserer Redaktion aktiv werden.

An der Hecke des Grundstücks Nr. 6 hängt, gut verpackt in einer Klarsichthülle, ein handschriftlich verfasster Text mit zahlreichen Rechtschreib- und Interpunktionsfehlern. Zu lesen ist dort: „An den der mir den Liebesbrif geschriben hat: Sprech mich doch mal an, damit ich den Dorfscherif kennenlern darf. Und das ist mir so wie es da liegt Scheissegal.“ Um den Inhalt verstehen zu können, muss man sich auch die Rückseite des Blattes ansehen. Da steht: „Achtung! An den Hundebesitzer, der hier die riesigen Kothaufen hinterlässt! Sie wurden erkannt. Eine Anzeige liegt dem Ordnungsamt bereits vor.“ Aha. Der fehlerbehaftete Text ist also eine Reaktion auf den „Liebesbriefschreiben“.