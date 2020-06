Fußgängerzone verunreinigt : Ärger um Taubenkot vor Burgerrestaurant in Wesel

Wesel In der Weseler Fußgängerzone gibt es vor einem Burgerrestaurant starke Verunreinigungen. Durch die Corona-Pandemie ist das Geschäft seit Wochen geschlossen. Die SPD beklagt aber unhaltbare Zustände und setzt eine Frist.

Das Burger-Restaurant, das auch in anderen umliegenden Städten noch Filialen betreibt, hat seit dem 18. März in Wesel geschlossen. Auch die Filiale in Bocholt wird aktuell nicht betrieben. Wohl aber laufen die Restaurants in Duisburg und Oberhausen – allerdings nur mit einem Abholservice, wie auf der Facebook-Seite zu lesen ist. Wann öffnet in Wesel wieder der Regelbetrieb, wann endet hier der corona-bedingte Stillstand? Telefonisch waren die Betreiber nicht erreichbar.