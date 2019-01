Am Niederrhein: Ärger um weggeworfene Tannenbäume

Info

In Wesel sammelt der ASG am Samstag, 12. Januar, Bäume ein: von 9.30 bis 10.30 Uhr in Lackhausen, Wendehammer, Konrad-Duden-Straße, sowie Obrighoven, Neuer Friedhof, Am Langen Reck 5 und Bislich, Dorfplatz, Mühlenfeldstraße; von 11 bis 12 Uhr in Blumenkamp, Schulhof, GGS Feuerdornstraße; in Büderich Marktplatz; von 13 bis 14 Uhr in Ginderich, Schützenplatz/Kuhport und Fusternberg, Parkplatz, Rundsporthalle; von 13 bis 14.30 Uhr in Feldmark, Marktplatz 14.30 bis 16 Uhr Flüren Sportplatz, Flürener Weg, sowie am Kornmarkt.

In Hamminkeln sammeln die Pfadfinder von Maria Frieden, Samstag, 12. Januar, ab 9 Uhr. In Mehrhoog sammeln die Handballer am gleichen Tag ab 9.30 Uhr. Bäume sollen draußen stehen.

In Schermbeck holen die Pfadfinder am 5. und 12. Januar die abgeschmückten Weihnachtsbäume vor den Haustüren ab. Listen zum Eintragen liegen bei Voba und Nispa aus. Es kann auch das Onlineformular verwendet werden (www.dpsg-schermbeck.de/tabak) findet.