Pläne für alte B 58 : Ärger um Baustart für alte B 58 in Büderich

Die Büdericher müssen weiter auf den geplanten Umbau der Weseler Straße (B 58) mitten durch den Ort warten. In einem Schreiben teilt die Weseler Stadtverwaltung dem stellvertretenden Vorsitzenden der CDU Büderich, Andreas Üffing, mit, dass mit einem Baustart in diesem Jahr nicht mehr zu rechnen sei. Die Verärgerung im Ort darüber sei groß, teilt die CDU nun mit. In ungewöhnlich scharfem Ton hat CDU-Fraktionschef Jürgen Linz, ebenfalls Büdericher, nun an die Bürgermeisterin Ulrike Westkamp geschrieben: „Wann geht es endlich los mit der Umgestaltung der Kreuzungsbereiche und des Fußgänger-/Radweges entlang der Weseler Straße in Büderich?“ In Büderich habe man damit gerechnet, dass der Baubeginn noch in diesem Jahr liege. „ Gelder hierfür wurden schließlich schon mehrfach in den Haushalt eingestellt“, schreibt Linz. Mit einer Bauzeit von knapp einem Jahr und Kosten von 810.000 Euro wird gerechnet.