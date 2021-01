Ärger um kranken Baum : ASG muss eine alte Kastanie fällen

Wesel Ein Leser bedauert, dass ein alter Baum an der Fluthgrafstraße der Kettensäge zum Opfer fallen muss. Wie der städtische Betrieb das rechfertigt und warum an gleicher Stelle vielleicht kein neuer Baum angepflanzt wird.

Arnold Tennagels hat kürzlich bei einem Spaziergang an einer Kastanie an der Fluthgrafstraße einen roten, aufgesprühten Punkt entdeckt. Ein Zeichen dafür, dass der Baum gefällt werden soll. „Das ist ein mindestens 100 Jahre alter Baum. Was soll mit dem denn nicht in Ordnung sein? Ich frage mich, auch wenn an einer Stelle Rinde abgekratzt ist, warum die Kastanie schon am Mittwoch gefällt werden muss“, sagt der Rentner. Ein Verbotsschild nahe des Baums besagt, dass am 13. Januar, 7 Uhr, hier nicht mehr gehalten werden darf. Tennagels, früher mal beim städtischen Betrieb ASG (Abfall, Straßen, Grünflächen) beschäftigt, geht davon aus, dass „kein Privatmann eine Genehmigung für die Fällung eines solchen Baumes im eigenen Garten bekommt“.