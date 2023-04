Heftige Kritik an Baugenehmigungsbehörde Wieso ein Architekt wütend auf die Stadt Wesel ist

Beim Brand in einer Doppelhaushälfte am Mühlenweg in der Feldmark war Ende August 2020 eine 85-jährige Frau ums Leben gekommen. Die Ruine blieb danach unbewohnt. Im April 2022 wurde das 1936 errichtete Objekt abgerissen, um Platz für einen Neubau zu machen. Soweit, so gut. Womit die Bewohner der vom Brand verschonten Doppelhaushälfte nicht gerechnet haben, sind die Dimensionen des architektonisch durchaus ansprechenden Neubaus. Der soll nach Fertigstellung verkauft werden soll. So jedenfalls steht es auf einem Plakat an der Baustelle.