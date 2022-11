Neuerungen und Programm : Was beim Adventsmarkt 2022 geplant ist

Wesel Mehr als 40 Vereine, Verbände und karitative Einrichtungen freuen sich auf den Neustart des Trubels am Dom. Am 26. und 27. November gibt es neben viel Selbstgemachtem nun mehr Aufenthaltsqualität und die Hilfe eines Spülmobils.

Neu am Adventsmarkt 2022 ist, dass jetzt auf einer zentralen Fläche Bierzeltgarnituren aufgestellt werden, die rund 100 Sitzplätze bieten. Es war eine Anregung der ausstellenden Vereine, der jetzt nachgekommen wird. Denn viele Besucher, besonders Ältere, wollen sich auch mal hinsetzen und am Tisch die gerade an den Ständen erworbenen Speisen und Getränke genießen können.

Hintergrund ist zum einen die gesetzliche Vorgabe, kein Einweggeschirr mehr zu nutzen. Die Nachhaltigkeitsoffensive in Sachen Tassen ist zudem ein Probelauf für einen Ausbau in den kommenden Jahren, wenn auch auf Einwegteller und Schalen oder Besteck verzichtet werden kann. Dies stellten Bürgermeisterin Ulrike Westkamp , Dagmar van der Linden und Alina Degen (beide Wesel-Marketing) sowie Reinhard Hoffacker und Marianne Fey (beide DRK) mit Ulf Lange (Volksbank) am Donnerstag vor. Die Nutzer des Spülmobils beteiligen sich mit maximal 30 Euro je Verein an den Kosten. Die Vertreter des DRK machten darauf aufmerksam, dass Vereine es für Veranstaltungen buchen können.

Unterdessen werden in diesen Tagen bereits die benötigten Holzhütten in der Nähe des Doms in Wartestellung gebracht. Genutzt werden können sie von den Vereinen erst ab 18 Uhr am Freitag, 25. November. Da werden dann viele schon ungeduldig mit den Hufen gescharrt und darauf gewartet haben, dass sie endlich mit dem Einrichten und Schmücken ihrer Bude beginnen können. Auch das gehört seit Jahren dazu, ebenso das emsige Treiben des Aufbaus bis in tief in die Nacht, damit am Samstagmorgen pünktlich der Verkauf beginnt und die Vereinskassen für besondere Projekte, meist in der Kinder- und Jugendarbeit, aufgebessert werden kann.