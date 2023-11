Event am Wochenende Was Besucher beim Bislicher Wintermarkt erwartet

Wesel-Bislich · Am Wochenende 11. und 12. November findet in und hinter der Markthalle an der Frankenstraße der Bislicher Wintermarkt statt, bei dem kulinarische Köstlichkeiten und allerlei kunsthandwerkliche Geschenkideen angeboten werden. Was es dort sonst noch zu erleben gibt.

08.11.2023 , 15:05 Uhr

Wer Dekoartikel für die Adventszeit sucht, wird beim Wintermarkt in Bislich sicherlich fündig. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich