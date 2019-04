Wesel beim Fahrradklimatest : ADFC will mehr Platz für Räder in der Stadt schaffen

ADFC will mehr Platz für Räder in der Stadt schaffen

Wesel Aus den Ergebnissen des Fahrradklimatests zieht Peter Koslitz vom ADFC konkrete Vorschläge. „Wir lernen daraus, dass wir uns gemeinsam mit der Stadt noch mehr um zugeparkte oder zu schmale Radwege, Trennung vom Autoverkehr und Akzeptanz als Verkehrsteilnehmer kümmern müssen.“

Die bundesweite Platzierung als viertfreundlichste Fahrradstadt lässt sich sehen. Doch damit Fahrradfahren in Wesel wirklich gut funktioniert, sei noch einiges zu tun, so der örtliche ADFC. Den vierten Platz in der Kategorie für Städte zwischen 50.000 und 100.000 Einwohnern erreichte Wesel mit der Note 3,2. Im Vergleich zu den letzten Tests hat sich das Ergebnis wiederholt verschlechtert: 2014 wurde die Stadt im Schnitt mit der Note 2,8 bewertet, 2016 mit einer Drei. Der Ortsverband beteiligt sich an der bundesweiten Kampagne #MehrPlatzFürsRad.