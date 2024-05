Mobilitätskampagne ADFC Hamminkeln ist auf das Stadtradeln gut vorbereitet

Am Sonntag, 12. Mai, von 9 bis 18 Uhr gibt es entgegen dem sonstigen Tourenangebot bei der Knotenpunkt-Challenge keine Tour-Guides des ADFC. Zelmer erläutert: „Das Prinzip ist ähnlich wie beim Niederrheinischen Radwandertag. Man radelt in Eigenregie auf der vorgegebenen Strecke entlang des Knotenpunktsystems. Es gibt zwei Rundkurse über 70 und 105 Kilometer.“ Den passenden gpx-Track der Strecken gibt es auf der Internetseite www.adfc-hamminkeln.de. Auf der Strecke müssen Stempel in dem Radler-Pass gesammelt werden. Einen bekommt man am Start oder Ziel in der ADFC-Geschäftsstelle, zwei weitere bei den Touristinformationen in Rees und in Emmerich-Hochelten.