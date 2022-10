Aktion in Hamminkeln : Letzter Codiertermin für Fahrräder in diesem Jahr

Hamminkeln Eine Codierung kann das eigene Fahrrad schützen, weil Dieben der Weiterverkauf erschwert wird. Wie das geht und wo es Termine gibt.

Der ADFC Hamminkeln codiert wieder Fahrräder. Es handelt sich dabei um den letzten Codiertermin in diesem Jahr. Er findet statt am Samstag, 22. Oktober, 9 bis 12 Uhr, auf dem Bauernmarkt in Brünen an der evangelischen Kirche. „Mitzubringen ist der Eigentumsnachweis (Kaufvertrag, Rechnung, Quittung) für das Fahrrad. Dabei ist darauf zu achten, dass der Kassenbon alleine nicht ausreicht. Außerdem ist ein gültiger Identitätsnachweis (Personalausweis oder Reisepass) erforderlich“, erläutert ADFC-Vorsitzender Peter Zelmer.