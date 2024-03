Winterevent in Wesel Adventsmarkt bekommt in diesem Jahr weiße Pagodenzelte

Am ersten Adventwochenende 2024, vom 30. November bis zum 1. Dezember, findet mittlerweile zum 20. Mal der beliebte Adventmarkt am Dom statt. Vor der Kulisse des Willibrordi Doms und der historischen Rathausfassade haben Weseler Vereine, Verbände und karitative Einrichtungen die Möglichkeit, sich zu präsentieren und ihre Vereinskassen zu füllen. Wese lMarketing freut sich, dass in diesem Jahr das 20-jährige Jubiläum des beliebten Adventmarktes gefeiert werden kann. Es wird zu diesem Anlass auch wieder einen verkaufsoffenen Sonntag geben.