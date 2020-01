Tierquälerei in Mehrhoog? : Acht tote Katzen in Wohnung gefunden

Mehrhoog Die Staatsanwaltschaft Duisburg ermittelt, ob gegen das Tierschutzgesetz verstoßen wurde. Stadt, Kreis und Polizei waren gemeinsam im Einsatz.

In Mehrhoog sind in einer Wohnung acht tote Katzen gefunden worden. Das teilte der Kreis Wesel am Dienstag mit, nachdem es zuvor einen Beitrag in einer lokalen Facebookgruppe gegeben hatte, der sich schnell verbreitete. Anfang Januar seien in enger Zusammenarbeit zwischen dem Veterinäramt des Kreises Wesel, dem Ordnungsamt der Stadt Hamminkeln und der Polizei insgesamt acht tote Tiere aus der Mehrhooger Wohnung geholt worden. Einige der Tiere waren laut Kreispressestelle bereits länger tot. Es bestehe nun der Verdacht, dass gegen das Tierschutzgesetz verstoßen wurde. Daher wurde die Staatsanwaltschaft Duisburg eingeschaltet.