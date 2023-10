Arbeit beim ambulanten Pflegedienst „Der Kontakt mit den Patienten gibt mir persönlich viel“

Als Simone Pötzl vor mehr als zehn Jahren ihre Lehre zur examinierten Gesundheits- und Krankenpflegerin im Emmericher St. Willibrord-Spital absolviert hat, war ein mehrwöchiges Schnupperpraktikum bei einem ambulanten Pflegedienst Teil der Ausbildung. Heute erinnert sich die 32-Jährige mit Schaudern zurück an diese Zeit. „Das war so stressig damals. Die Pflegerinnen hatten für die Patienten kaum Zeit. Ich jedenfalls fand das ganz grausam und mir war klar, dass ich nur in einem Krankhaus und niemals bei einem Pflegedienst arbeiten werde.“ Wie man sich doch täuschen kann. Jedenfalls wurde zu dieser Zeit Simone Pötzls Opa krank und vom ambulanten Pflegedienst „Miteinander“ der Bislichers Roland Lenneps liebevoll versorgt. Das hat die junge Frau aus Rees-Mehr damals derart beeindruckt, dass sie nach Ende ihrer Ausbildung eine Bewerbung an Lenneps geschrieben hat und schließlich auch eingestellt wurde.