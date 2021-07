Wesels rekonstruierte Rathausfassade : Abstimmen als Geburtsgeschenk

Richard Wolsing, Dagmar Ewert-Kruse, Susanne Gawlik, Ulrike Westkamp sowie Ernst und Max Trapp (von links) mit dem frisch am Schmuckstück Rathausfassade montierten Plakat, das auf den Wettbewerb aufmerksam macht. Foto: Fritz Schubert

Wesel Die rekonstruierte Rathausfassade wird zehn Jahre alt. Die Stadt Wesel geht mit ihr ins Rennen um die interessantesten und beliebtesten Stadtgestaltungsprojekte in NRW. Abstimmen ist ganz einfach, geht aber nur noch bis zum 26. Juli.

Was vor 76 Jahren undenkbar schien, ist längst Wirklichkeit: Das damals nahezu komplett durch Bomben der Alliierten pulverisierte Wesel kann sich sehen lassen. Der enormen Leistung des bis in die 1960er Jahre reichenden Wiederaufbaus sind selbst längst beachtliche Erneuerungen gefolgt. Die Fußgängerzone und die Modernisierungen im Zitadellen-Viertel wären gute Beispiele, mit denen man sich brüsten könnte. Für die Teilnahme am Fotowettbewerb „50 Jahre Städte-WOW-Förderung“ des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes hat die Stadt sich aber ein besonderes Geburtstagskind ausgesucht: die Rekonstruktion der historischen Rathausfassade am Großen Markt, die im September zehn Jahre alt wird.

Sie musste vergleichsweise flott ins Rennen geschickt werden, denn nur noch bis zum Montag, 26. Juli, kann abgestimmt werden. Das geht im Internet kinderleicht (siehe Info). Die aus dem Urlaub zurückgekehrte Bürgermeistrein Ulrike Westkamp (SPD) stellte sich mit Akteuren der Bürgerinitiative und der Bürgerstiftung Historisches Rathaus am Montag demonstrativ an die Spitze der Bewerbungsbewegung.

Die neue Infotafel zur Rekonstruktion der historischen Rathausfassade am Großen Markt Foto: Fritz Schubert

Info So einfach funktioniert die Abstimmung im Netz Kinderleicht Der Link zur Abstimmung ist auf der städtischen Startseite www.wesel.de sofort präsent. Ein zweiter Weg führt über das Ministerium unter www.mhkbg.nrw/nrwstaedtewow zum selben Ziel. In der Auswahl runterscrollen bis zum Weseler Beitrag, diesen auswählen und auf „Jetzt abstimmen“ klicken. Schluss Jeder hat nur eine Stimme, aber vielleicht mehrere Geräte. Das Abstimmungsverfahren endet am Montag, 26. Juli.

Bei winkenden Beträgen von 10.000 Euro für die ersten drei von 94 teilnehmenden Kommunen sowie der Chance, im Fotokalender 2022 zu landen, geht es glasklar um das Prestige. Westkamp sieht in der Fassade ein Alleinstellungsmerkmal auch durch die hier beispielhaft enge Zusammenarbeit zwischen Politik, Verwaltung, Bürgerschaft und Wirtschaft. Susanne Gawlik vom Fachbereich Stadtentwicklung, Dagmar Ewert-Kruse und Richard Wolsing von den Rathaus-Freunden sowie Ernst und Max Trapp für die Eigentümer der Trapp-Zeile untermauerten dies mit Blicken in die Geschichte. Denn die war nicht immer von Zustimmung für das Projekt geprägt.

Als vor gut vier Jahrzehnten über eine Bebauung am Rand des Marktes nachgedacht wurde und die Rekonstruktion ins Gespräch kam, hielt sich die Begeisterung noch sehr in Grenzen. Dem mittlerweile verstorbenen Unternehmer Siegfried Landers, den Trapps sowie Ewert-Kruse und ihren hartnäckigen Mitstreitern ist es zu verdanken, dass der in Stein gehauene Bürgerstolz aus der Mitte des 1500. Jahrhunderts heute eine ideale Symbiose mit dem Willibrordi-Dom darstellt. Menschen aus aller Welt haben mit großen und kleinen Spenden ab 2003 dazubeigetragen, dass 1,5 Millionen Euro zusammenkamen. Weitere zwei Millionen kamen aus der Städte­bauförderung hinzu. Auch die Stadt beteiligte sich damals an ihrem neuen Aushängeschild. Die Zahl der Kritiker hat sich stark reduziert. Viele, die anfangs skeptisch waren, haben ihre Meinung geändert, als endlich sichtbar wurde, was da tatsächlich entsteht. Übrigens war die Fassade auch 1455 schon „nur“ eine Fassade. Allerdings war damals an genau dieser Stelle tatsächlich das Rathaus dahinter zu finden.

Und noch immer öffnen private Spender heute ihre Portemonnaies, wenn es darum geht, das 2011 mit einem großen Fest eingeweihte Kunstwerk im Stil der Spätgotik zu unterhalten. 5000 bis 10.000 Euro sind jährlich nötig, um Versicherungen und Reinigungen bezahlen zu können. Letzteres wird meist unbemerkt von den Ehrenamtlern aus Stiftung und Initiative geleistet. Es kann aber auch mal nötig sein, Expertenhilfe in Anspruch zu nehmen. Zuletzt war eine Generalüberholung 2020 zu besichtigen. Dabei wurden unter anderem Auswaschungen an den Simsen neu verfugt. Laut Wolsing funktioniert die Vergrämung der Tauben mittlerweile „super“. Andere Flugobjekte indes hinterlassen ärgerliche Spuren. Beispielsweise brannte eine Silvesterrakete ein Loch in ein Netz, das Tauben (und ihre Hinterlassenschaften) fernhalten soll.

Von solchem Kleinkram ahnt der stolze Weseler ebensowenig wie der staunende Tourist. Die Rekonstruktion gehört heute mit dem Dom zu den am meisten fotografierten Objekten in der Stadt. Die Familie Trapp freut sich außerdem, dass viele ihrer Mieter mit der Rathausfassade werben. Beheimatet sind in der Trapp-Zeile unter anderem die Hochschule für Oekonomie & Management (FOM), die Barmer, einige Ärzte, Wesel-Marketing, die Stadtinformation und die Rheinische Post.

(fws)