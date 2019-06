Schermbecker Förderverein : Abschied nach 25 Jahren im Förderverein

Info

Ein Blick zurück In ihrer Rückschau auf die Aktivitäten des 116 Mitglieder zählenden Fördervereins erinnerte Franke an die Begrüßung der Schulanfänger, an den musikalischen Sonntag mit der Blaskapelle „Einklang“, an den gut angenommenen Flohmarkt im September und an den Martinszug, in dessen Verlauf die Kinder Stutenkerle erhielten. Bei allen Veranstaltungen sorgte der Förderverein für die gastfreundliche Bewirtung.

Highlight Gelungen waren die Aufführungen des Zirkus Zapp Zarap im November 2018, für die der Förderverein die Vorfinanzierung übernommen hatte.