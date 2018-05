Wesel : Abriss des zweiten Pfeilers ist gestartet

Im April wurde die Ponton-Konstruktion am Büdericher Ufer installiert. Am Pfeilerkopf hat der Bagger bereits genagt. Foto: Fritz Schubert

Wesel Ein Ponton verbindet jetzt das linke Rheinufer mit dem verbliebenen Pfeiler der alten Weseler Rheinbrücke. Er trägt die Baumaschinen für den Abbruch, dessen Methode wiederum eine Premiere ist. Bis Oktober soll das Werk geschafft sein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Fritz Schubert

Der Bau der neuen Weseler Rheinbrücke hat längst Geschichte geschrieben, der Abriss der alten tut es ihr nach. Der spektakulären Demontage der Fahrbahn und des Stahlfachwerks vor einigen Jahren ist das für die Schifffahrt so wichtige Entfernen der Strompfeiler gefolgt, das nun in seine Endphase kommt. Im April ist eine Pontonkonstruktion errichtet worden, die jetzt das linke Rheinufer mit dem verbliebenen Pfeiler verbindet. Im Gegensatz zu seinem rechtsrheinischen Bruder, der mit einem Spundwandkasten sowie einer aufwendigen Dalbenkonstruktion zum Schutz der Baustelle umgeben worden war, wird jetzt im Nassen gearbeitet. Das heißt, dass vom Ponton aus mit Baggern der Pfeiler abgeknabbert wird. Auch das ist wieder eine Premiere für die Ingenieure des Landesbetriebs Straßen NRW, die optimistisch damit rechnen, bis Oktober fertig zu werden. Der Abriss des ersten Pfeilers hatte gut zwei Jahre gedauert und einen zweistelligen Millionen-Betrag gekostet. Nun will man mit vier Millionen Euro auskommen.

Wie zu erwarten war, unterliegt das Projekt Pfeiler II den wechselnden Wasserständen des Rheins. Wie Günther Berkels vom Landesbetrieb Straßen erklärt, würde ein wenig mehr Wasser im Rhein gerade jetzt dem Projekt guttun. Dann käme der Abbruchhammer des Baggers mehr von oben und damit in einem günstigeren Winkel zum Einsatz. "So verpufft viel Energie", sagt Berkels. Auch liefen die Schwimmkörper der Plattform nicht Gefahr, aufzusetzen und beschädigt zu werden. Die etwa 50 Meter lange Konstruktion muss ganz schön was tragen können. Allein 70 Tonnen bringt der große Bagger auf die Waage. Ein zweiter steht bereit, um den Schutt auf einen Muldenkipper zum Abtransport zu verladen. Zum Lernprozess dazu gehört übrigens, dass schon mal Brocken in den Fluss fallen. Die gilt es flugs wieder rauszufischen. Unter anderem könnten sie unter den Ponton rollen und dort für Ärger sorgen.



zurück

weiter

Günther Berkels schätzt, dass über der Wasserlinie etwa 15 bis 17 Meter Pfeiler herausragen, ferner fünf bis sieben Meter Material darunter abgeräumt werden müssen - zwei Meter davon liegen voraussichtlich unter der Rheinsohle. "Das wird noch spannend, wie es unter Wasser geht", sagt Berkels. Denn da dürften unter anderem Taucher nötig sein, um den metallenen Senkkasten mit Schneidbrennern zu zerlegen. Für die Arbeiten oberhalb der Wasserlinie sind Mitarbeiter der Firma Beissner aus Varlosen in Niedersachsen zuständig, darunter ist dann das Unternehmen Jaeger aus Bernburg in Sachsen-Anhalt am Zug. Wenngleich der Pfeiler im kaum genutzten Innenbogen des Rheins liegt, wird die Schifffahrt im großen Bogen um die Baustelle herumgeleitet.

(fws)