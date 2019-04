Beim Chaostag am Berufskolleg Wesel ging es bei den Abiturienten hoch her. Besonders kreativ waren sie bei der Wahl ihres Mottos „Abi best - der größte Skandal waren nicht wir!“ Damit ist bewiesen, dass die Schüler die Feststellung erhöhter Asbestwerte in zwei Klassenräumen vor einigen Wochen und die Verlegung ihres Unterrichts mit Humor genommen haben. Natürlich mussten die Lehrer am Chaostag unter den Streichen der Schüler leiden. Sie behinderten sie auf dem Weg zu ihren Arbeitsplätzen. Darüber hinaus wurden sie zu Duellen mit den Schülern herausgefordert. ⇥Foto: Markus Weissenfels