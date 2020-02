Pläne fürs Polderdorf : Abhilfe für Pflegenotstand in Büderich kommt in Sicht

Flächen an der Büdericher Ortsdurchfahrt wie diese sind weiter für seniorengerechtes Wohnen, Tagespflege und ein Altenheim im Gespräch. Foto: Klaus Nikolei

Büderich Die Rentnergemeinschaft Büderich macht sich für ein Altenheim im Ort stark. Die Stadtverwaltung berichtet von konkreten Kontakten zu einem Investor.

Die Aussicht auf baldige Tagespflegeplätze und seniorengerechte Wohnungen ist gut und schön, löst aber in Büderich nicht das Problem der mangelnden Versorgung komplett pflegebedürftiger Menschen am Ort. Dies beklagt die Rentnergemeinschaft Büderich in einem offenen Brief. Er ging unter anderem an die Stadtverwaltung und die Fraktionen im Stadtrat. Vorsitzender Rainer Behrendt und sein Stellvertreter Hans-Bernd Krämer sprechen darin von „Pflegenotstand“ und schildern aktuelle Beispiele.

So seien Lebenspartner – selbst betagt und auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen – kaum in der Lage, pflegebedürftige Angehörige in Xanten oder Winnenthal zu besuchen. In Wesel seien freie Plätze häufig nicht verfügbar und auch nicht viel besser erreichbar.

Und es gibt noch mehr Gründe für die Rentnergemeinschaft, auf die Lage aufmerksam zu machen. Wie Vorsitzender Behrendt im Gespräch mit unserer Redaktion sagte, kursieren im Polderdorf viele Gerüchte über Pflegeheim-Pläne neben dem konkreten Projekt (14 Tagespflegeplätze und 19 Wohnungen), das die Diakonie des Evangelischen Kirchenkreises Kleve mit der Büdericher Investorenfamilie Gardemann auf der ehemals kirchlichen Fläche an der alten B 58-Ortsdurchfahrt plant.

So soll der Standort des ehemaligen Gasthofs van Gelder am Büdericher Marktplatz für ein Tagespflege-Vorhaben im Gespräch sein. Für echte Pflegefälle aber gebe es weiterhin nichts, sagte Behrendt und nannte Grundstücke, die geeignet sein könnten. So stehe schon ewig die Sargfabrik Uphoff leer. Auch der Sportplatz wäre denkbar. Dort gebe es doch immer wieder Konflikte.