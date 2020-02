Pläne fürs Polderdorf : Abhilfe für Pflegenotstand in Büderich langsam in Sicht

Büderich Die Rentnergemeinschaft Büderich macht sich für ein Altenheim im Ort stark. Die Stadtverwaltung berichtet von konkreten Kontakten zu einem Investor.

Die Aussicht auf baldige Tagespflegeplätze und seniorengerechte Wohnungen ist gut und schön, löst aber in Büderich nicht das Problem der mangelnden Versorgung komplett pflegebedürftiger Menschen am Ort. Dies beklagt die Rentnergemeinschaft Büderich in einem offenen Brief. Er ging unter anderem an die Stadtverwaltung und die Fraktionen im Stadtrat. Vorsitzender Rainer Behrendt und sein Stellvertreter Hans-Bernd Krämer sprechen darin von „Pflegenotstand“ und schildern aktuelle Beispiele. So seien Lebenspartner – selbst betagt und auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen – kaum in der Lage, pflegebedürftige Angehörige in Xanten oder Winnenthal zu besuchen. In Wesel seien Plätze häufig nicht verfügbar und auch nicht viel besser erreichbar.