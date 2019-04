Umleitung über A57 empfohlen : A3: Umleitungen sollen Chaos verhindern

Diese Karte von Straßen NRW zeigt die Umleitung über die A57 an. Sie empfiehlt sich für weiter entfernte Ziele. Foto: Straßen NRW

Wesel Ab heute ist die A3 an mehreren Stellen zwischen Wesel und Emmerich gesperrt. Straßen NRW reißt Brücken ab.

Es wird streckenmäßig eine der längsten Baustellen aller Zeiten am Niederrhein, und doch haben die Arbeiten von Straßen NRW am Wochenende auf der A3 zwischen Wesel und Emmerich etwas Gutes: So schnell, wie sie kommen, sollen sie auch wieder beendet sein. Mehrere Baumaßnahmen werden auf der A3 komprimiert an einem Wochenende vorgenommen, um den Verkehr so wenig wie möglich zu belasten. Von Freitag, 5. April, ab 20 Uhr, bis Montag, 8. April, um 5 Uhr ist die A3 in beiden Fahrtrichtungen in drei Abschnitten gesperrt. Darauf machte jetzt Straßen NRW noch einmal aufmerksam.

Emmerich: Der erste Abschnitt liegt zwischen den Anschlussstellen Emmerich und Emmerich-Ost. Hier werden in der Brückenbaustelle Speelberger Straße Fertigteile aufgelegt.

Hamminkeln Der zweite Abschnitt liegt zwischen den Anschlussstellen Rees und Hamminkeln. Hier wird das Bauwerk Heckenweg abgerissen.

Hamminkeln/Wesel Der dritte Abschnitt liegt zwischen den Anschlussstellen Hamminkeln und Wesel. Hier wird das Bauwerk Horster Weg abgerissen. Das Autobahn-Teilstück zwischen Rees und Emmerich-Ost bleibt befahrbar. Der Anschluss Hamminkeln ist komplett gesperrt.

Diese Karte zeigt die Brückenbaumaßnahmen im Detail, in Hamminklen wird am Horster Weg und Heckenweg gebaut. Foto: Straßen NRW

In Wesel, Hamminkeln, Emmerich und Rees muss also mit zusätzlichem Verkehr gerechnet werden. Es dürfte voll werden auf der Schermbecker Landstraße, ebenso in Hamminkeln. Die Brückenbauwerke sind dort bereits abgesperrt. Gespannt wird man beobachten dürfen, wie sich das auf den Motorradverkehr auswirkt. Die Motorradschmiede Thunderbike feiert die Eröffnung der Saison. Den Besuchern wird auf Facebook bereits eine „entspannte Überlandfahrt“ gewünscht. Besonders in Brünen wird man diese Formulierung kritisch beäugen, ärgern sich hier doch viele über den Biker-Lärm.

Info Straßen NRW: „Besser die A57 wählen“ Empfehlung Als große Umleitung wird von Straßen NRW die Nutzung der A57 empfohlen. 20 Kilometer Umweg, aber viel Zeitersparnis bedeute dies, so die Landesbehörde.

Straßen NRW hofft, den engen Zeitplan einhalten zu können – am Montag soll der Verkehr wieder rollen können. 2000 Kubikmeter Abbruchmaterial müssen immerhin am Wochenende entfernt werden. Nachdem die alten Brücken abgerissen sind, sollen im Zeitraum von sechs Monaten neue errichtet werden. Dann könnte es noch einmal zu Sperrungen kommen. Die alten Brücken aus den Sechzigern trugen nur eine Last von 16 Tonnen, die neuen können 40 Tonnen tragen.