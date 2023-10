Tragischer Unfall in Mehrhoog 92-Jährige von Güterzug tödlich verletzt

In Sachen Bahnunglücke kommt Hamminkeln nicht aus den Schlagzeilen heraus. Betroffen war am Mittwoch der Ortsteil Mehrhoog, wo sich gegen 15.15 Uhr ein schrecklicher Unfall auf der Strecke Emmerich-Oberhausen ereignete. Wie die Polizei nach ersten Erkenntnissen berichtete, war eine Hamminkelnerin (92) mit ihrem Krankenfahrstuhl in Richtung Hamminkeln über die Gleise gefahren und von einem Güterzug erfasst worden. Laut der Mitteilung waren die Schranken zum Unfallzeitpunkt am Bahnübergang geschlossen, auch das Warnlicht blinkte. Ein Verkehrsunfallteam will ermitteln, wie es genau zu dem Unfall kommen konnte. Die Seniorin wurde mit einem in Rettungswagen in eine Klinik gebracht, wo sie am späten Mittwochnachmittag ihren Verletzungen erlag.