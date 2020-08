Schulstart in Corona-Zeiten : Für 92 i-Dötzchen beginnt in Schermbeck der Unterricht

Jessica Steigerwald leitet die Schermbecker Grundschule. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Es gibt Begrüßungsfeiern mit Wortgottesdiensten an beiden Standorten – mit Abstand und im Freien. Da sich die Klassenlehrer mit den Eltern noch nicht getroffen haben, soll es zeitnah Elternabende geben.

Für 49 Jungen und 43 Mädchen beginnt am Donnerstag an den beiden Standorten der Schermbecker Verbundschule die schulische Laufbahn. 43 i-Dötze starten am Hauptstandort an der Weseler Straße, 49 am Teilstandort Schienebergstege.

Laut Rektorin Jessica Steigerwald erwartet die i-Dötze an beiden Standorten ein Empfang, dessen Ablauf coronabedingt von den Vorgaben des Schulministeriums bestimmt wird. Am Hauptstandort beginnt um 9 Uhr auf dem Bolzplatz im hintersten Teil des Schulhofes ein ökumenischer Wortgottesdienst. Am Teilstandort startet um 10 Uhr ein katholischer Wortgottesdienst auf dem Schulhof. Die Eltern werden gebeten, sich mit einem Mindestabstand von 1,5 Metern im Hintergrund zu halten. Jedes i-Dötzchen darf zwei Begleitpersonen mitbringen. Im Anschluss an den jeweiligen Gottesdienst gehen die Kinder mit ihren Klassenlehrern in den Klassenraum, um dort zirka 30 Minuten Unterricht zu erleben.

Da sich die Klassenlehrer mit den Eltern noch nicht getroffen haben, möchten diese einen zeitnahen ersten Elternabend anbieten, die Termine stehen bereits fest.

Für die offene Ganztagsschule (OGS) gilt: Alle angemeldeten Kinder werden in einer Kernzeit (11.45 bis 16 Uhr) montags bis freitags betreut. Eine spätere Abholung ist nicht möglich. Die Kinder müssen auch hier auf dem Schulhof und in den Gebäuden eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. In dem eigenen Gruppenraum darf die Maske abgelegt werden.

Zusammen mit den 92 i-Dötzen werden im neuen Schuljahr 390 Jungen und Mädchen in acht Klassen unterrichtet, 196 am Hauptstandort und 194 am Teilstandort. Wegen Vorerkrankungen sind in Corona-Zeiten drei Lehrer vom Unterricht befreit. „Wir hatten großes Glück, dass sich viele Interessenten beworben haben“, sagt Steigerwald. Sie freut sich über vier junge Menschen, die größtenteils ihr Lehramtsstudium absolvieren: Sofia Turnbull, Kim Sendker, Valerie Tenbrün und Wiebke Jansen.

Welche Projekte im Verlauf des Schuljahres 2020/21 verwirklicht werden können, steht noch nicht fest. „Wir konzentrieren uns besonders auf den Unterricht“, sagt Steigerwald. „Sobald die Anzeichen zu größeren Lockerungen gegeben werden, werden auch wieder Projekte zur Gestaltung des Schullebens verwirklicht.“