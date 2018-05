Acht Fragen Zum Fest: 600 Gäste feiern morgen mit

Seit wann gibt es das Schützenfest? Seit 1895. Mit Unterbrechungen in den Kriegszeiten wird in diesem Jahr das 123. Schützenfest gefeiert.

Gibt es Bewerber für das Königschießen? Es gibt vier bis fünf Bewerber in diesem Jahr. Die genaue Anzahl steht erst fest am Sonntag um 14 Uhr - nach dem Eintrag der Aspiranten in die Schießliste.

Wann beginnt das Fest? Was sind die fünf Höhepunkte? Am Samstag mit dem Antreten auf dem Markt. Höhepunkte sind die Parade auf dem Markt, der Eröffnungsball (beide Samstag), das Königschießen, die Königsparade, der Königsball (alle Sonntag), der Frühschoppen im Zelt am Montag und das Kinderschützenfest mit dem Kinderkönigschießen am Dienstag.