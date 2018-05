Wesel : 60 Jahre Ehe: "Nie das Trennende kultiviert"

10. Mai 1958: Margot Lantermann, geborene Birkhahn, und ihr Mann Klaus posieren fürs offizielle Hochzeitsfoto. Foto: Privat Lantermann

Wesel Klaus Lantermann, ehemaliger FDP-Landtagsabgeordneter und Geschäftsführer der Weseler Stadtwerke, hat heute vor 60 Jahren seiner Frau Margot das Ja-Wort gegeben. Die Paar kennt sich bereits seit Kindertagen.

Weiterleiten Drucken Von Klaus Nikolei

60 Jahre später sind die Lantermanns noch immer ein glückliches Paar: "Wir sind ein gutes Team." Foto: Nikolei/privat

Auf den Tag genau vor 60 Jahren haben sich Margot und Klaus Lantermann das Ja-Wort gegeben. Und so wie damals in Mülheim an der Ruhr, wird auch heute groß gefeiert - mit 60 geladenen Gästen. Zunächst im Rahmen des Feiertagsgottesdienstes in der Kirche St. Antonius Obrighoven und später dann im nahen Hotel-Restaurant Hohe Mark. Besonders herzlich gratulieren werden die drei Kinder, die drei Enkel und der Urenkel.

In Wesel, wohin das Paar wenige Monate nach seiner Hochzeit gezogen ist, weil dem damals 25-jährigen kaufmännischen Angestellten eine Stelle beim neuen Siemens-Turbinenwerk angeboten worden war, ist Klaus Lantermann eine bekannte Größe. Der Träger des Bundesverdienstkreuzes - er war unter anderem mehr als 25 Jahre ehrenamtlicher Richter am Duisburger Sozialgericht - war nicht nur bis 1998 genau 29 Jahre lang Geschäftsführer der Stadtwerke. Er saß auch von 1964 bis 1968 für die FDP im Weseler Rat und von 1975 bis 1980 im Düsseldorfer Landtag.

Der mittlerweile 84-Jährige und seine ein Jahr jüngere Frau kennen sich fast schon ihr ganzes Leben. "Wir waren Nachbarskinder", erzählt Margot Lantermann, die aus Duisburg stammt und 1946 mit ihrer Familie nach Mülheim kam. "Wir haben dann zusammen gespielt. Auch Verstecken." Dabei blieben die beiden öfter auffällig lange weg. "Wir waren schon damals als Zwölf- und 13-Jährige sehr verliebt", sagt Klaus Lantermann. Allerdings gab es in den Jahren danach immer wieder Streit zwischen den beiden. Man ging auseinander, man tat sich wieder zusammen. Und dann wieder alles von vorne. "Wir hatten unsere großen Krisen schon vor der Ehe", sagt Margot Lantermann und lacht.



1952 stand dann aber für beide fest: "Wir bleiben zusammen." Verlobt haben sie sich aber erst fünf Jahre später. Geheiratet wurde dann am 10. Mai 1958. Morgens standesamtlich, nachmittags kirchlich in der Herz-Jesu-Kirche in Broich. "Meine Schwiegereltern hatten damals ihr Wohnzimmer und das Schlafzimmer komplett ausgeräumt, um dort die Festtafel aufzubauen. So etwas wie einen Caterer gab es nicht. Es wurde selbst gekocht - ich weiß noch, dass es leckeren Braten gab", erinnert sich Klaus Lantermann. Die Hochzeitsreise führte die beiden einige Zeit später in die Düsseldorfer Altstadt. Mit dem ersten Zug ging es dann morgens zurück in heimatliche Gefilde.

Margot Lantermann, die nach der Höheren Handelsschule bei der Vereinsbank in Mülheim als Kassiererin gearbeitet hatte, fuhr nach dem Umzug nach Wesel an die Trachenbergstraße (Schillviertel) noch einige Monate täglich zur Arbeit nach Mülheim. Als sie dann schwanger wurde, blieb sie zu Hause. "Das war damals halt so", sagt sie. 1959 wurde Sohn Jürgen geboren, 1962 Petra und 1971 Nachzüglerin Tanja. Oft haben die Kinder ihren Papa nicht zu Gesicht bekommen, da dieser entweder die Geschicke der Stadtwerke lenken musste oder in Sachen Politik unterwegs war. "Meine Frau hat mir die ganzen Jahre den Rücken freigehalten", sagt er. Und sie: "Das habe ich gerne gemacht. Ich musste mir abends oft noch anhören, was er im Landtag oder bei den Stadtwerken erlebt hatte." Klaus Lantermann sagt: "Es wurde alles abgesprochen. Wir waren und sind ein gutes Team."

In Schepersfeld, wo die Familie 1966 einen schmucken Bungalow bezogen hat, lebt das Ehepaar noch heute. "Da stand außer der Reizensteinkaserne so gut wie nichts", erzählt Margot Lantermann, die mit ihrem Leben rundum zufrieden ist. Zu den gemeinsamen Hobbys zählte viele Jahre das Kegeln. Einmal im Monat ging's für die Lantermanns nach Mülheim. Und natürlich ist die Familie gerne gereist. Meist in die Berge oder auch nach Mallorca.

Ohne die Standardfrage nach dem "Geheimnis der langen Ehe" abzuwarten, gibt Klaus Lantermann das Rezept für eine gelungene Partnerschaft preis: "Bei allem, was passiert ist, haben wir das Gemeinsame gesucht und nicht das Trennende kultiviert." Und seine Frau ergänzt: "Wir waren nie auf Krawall gebürstet, Harmonie war uns immer wichtig."

(RP)