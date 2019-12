Besseres Licht : 513 Leuchten im Stadtkern erneuert

Hamminkeln Die Stadtverwaltung und Innogy haben die Straßenbeleuchtung in Hamminkeln mit LED-Lampen bestückt. Das rechnet sich, spart Energie und leuchtet die Straßen besser aus.

Mit dieser Bilanz zeigten sich der Technik-Chef im Rathaus, Bernhard Payer, Innogy-Kommunalbetreuer Dirk Krämer und Projektleiter Diethard van Gelder zufrieden. Technisch wurden die alten Lampenköpfe komplett abgenommen und die neuen LED-bestückten installiert. Zuvor waren in einem längeren Prüfungsprozess die Stellen ausgesucht worden, an denen die Straßenbeleuchtung mit dem wirtschaftlichsten Effekt ausgetauscht werden konnten. „Die Auswahl der umzustellenden Leuchten erfolgte mit dem Ziel, mit jedem investierten Euro eine möglichst hohe Energieeinsparung bei verbesserter Lichtqualität zu erzielen“, sagte Dirk Krämer. Weitere nicht so attraktive LED-Ersatzstellen werden nächstes Jahr geprüft, 2021 könnte dann ein weiterer Schub LED folgen. Mit der bisherigen Aktion können jährlich 141.000 Kilowattstunden eingespart werden. Der Kämmerer muss 25.000 Euro Stromkosten weniger überweisen. Amortisiert hat sich das Vorhaben in über vier Jahren. Die Lebensdauer der LED-Lampen, so wird zugesichert, liegt übrigens bei 60.000 bis 80.000 Stunden. 4000 Stunden jährlich geht der Innenstadt das Licht auf. Die Stadt schreibt sich auch mehr Klimaschutz auf die Fahnen. 80 Tonnen des klimaschädlichen Gases CO 2 werden nun jährlich allein durchs Straßenlicht eingespart. „Gemeinsam mit innogy leisten wir so einen weiteren guten Beitrag für den Klimaschutz“, findet Bürgermeister Bernd Romanski.