Zeichen gegen Rechts : 500 Weseler zeigen Flagge für Toleranz

Wesel Ein Bündnis aller Ratsfraktionen hatte zur Demonstration auf dem Bahnhofsvorplatz aufgerufen. Viele Bürger kamen. Von der geplanten AfD-Veranstaltung im Kaiserhof war nichts zu sehen – stattdessen soll es in Voerde ein Treffen mit Brandner gegeben haben.

Die Botschaft auf den vielen Plakaten war eindeutig: „Finger weg von Wesel“ oder „Wir Demokraten stehen hier zusammen gegen Hass und Hetze“ war darauf zu lesen. Rund 500 Weseler waren am Samstag-Vormittag zum Bahnhofsvorplatz gekommen, um ein deutliches Zeichen gegen Rechts und für ein friedliches Miteinander in der Hansestadt zu setzen.

Als Reaktion auf eine geplante AfD-Veranstaltung im Restaurant Kaiserhof, zu der auch der dem rechten Flügel der Partei zugeordnete Bundestagsabgeordnete Stephan Brandner geladen war, hatten alle im Weseler Rat vertretenen Fraktionen die Bürger zu dieser Mahnwache eingeladen. „Das so viele Menschen gekommen sind, ist sehr gut. Das zeigt: Wenn wir Demokraten zusammenhalten, kriegen wir was auf die Reihe“, äußerte sich Ludger Hovest zufrieden.

Zuvor gab Wesels SPD-Chef an, dass „Vesalia hospitalis“ (Gastliches Wesel) schon seit Jahrhunderten kein Begriff, sondern eine Haltung sei. Bürgermeisterin Ulrike Westkamp (SPD) erinnerte daran, dass die Zeiten nicht immer für ein friedliches, solidarisches Miteinander standen: „Vor zwei Wochen erinnerten sich die Menschen an die nahezu vollständige Zerstörung Wesels vor 75 Jahren. Als ein deutliches Signal für Frieden und Völkerverständigung nahmen Hunderte an den Gedenktagen teil.“ Wozu rechtsextremes Gedankengut führen kann, habe man gerade erst in Hanau sehen können. „In unserer Stadt, in unserer Gesellschaft ist kein Platz für diejenigen, die über Andersgläubige hetzen oder Menschen wegen ihrer Herkunft ausgrenzen“, versicherte Westkamp und erhielt dafür lautstarken Applaus.