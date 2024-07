50 Jahre Schermbeck Acht Gemeinden unter einem Dach

Das Niederrhein-Gesetz und das Ruhrgebiet-Gesetz vom 9. Juli 1974 fügten so zusammen, was im Herzen der Bevölkerung nicht unbedingt gewollt war. Das Diktat von oben mochten nicht alle „Zwangs-Schermbecker“ so recht feien. Nur im heutigen Ortskern kam ein wenig Feierstimmung auf. Allerdings: Ohne offizielle Teilnahme von Amtspersonen fanden sich in der Silvesternacht etwa tausend Bürger auf der Mittelstraße ein, um an der ehemaligen Grenze (Ludgeruskirche, Café Schnitzler/Hennewig) die anstehende Verbrüderung zu feiern. Die Polizei drückte ein Auge zu. Fünf Minuten vor Mitternacht wurde ein von Waldemar Derwing farbig gestrichener Schlagbaum von Fasselt abgeholt. Auf dem freien Platz gegenüber der Ludgeruskirche (heute Niederrheinische Sparkasse RheinLippe) wurde der Schlagbaum von Adolf Ridder und Ludger Baumeister zersägt.