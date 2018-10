48-Jährige bei Unfall in Wesel schwer verletzt

Wesel Am Sonntag ist in Wesel eine Frau von ihrem eigenen Kleintransporter überrollt und schwer verletzt worden.

Am Sonntag stellte um 11.30 Uhr eine 48-jährige Frau aus Wesel ihren Kleintransporter an der unbefestigten Zufahrt zu einer Weide neben der Karl-Jatho-Straße ab und begab sich zu Fuß zu der dortigen Weide. Anschließend geriet das führerlose Fahrzeug auf der absteigend verlaufenden Zufahrt in Bewegung und überrollte die 48-Jährige. Hierbei wurde sie schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht.