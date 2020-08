Mann aus Bocholt : 43-Jähriger nach Brand in Lagerhalle in Loikum verstorben

Das Feuer war bei Kfz-Reparaturarbeiten ausgebrochen. Foto: dpa/Marcel Kusch

Loikum Der Mann aus Bocholt, der am Samstag bei einem Brand in einer Lagerhalle in Loikum lebensgefährlich verletzt in eine Spezialklinik eingeliefert worden war, ist verstorben. Dies teilte die Polizei am Dienstag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am vergangenen Samstag war, wie berichtet, gegen 13.40 Uhr ein Feuer in einer Lagerhalle in Loikum an der Isselburger Straße ausgebrochen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ist der 43-jährige Mann aus Bocholt, der mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Spezialklinik eingeliefert worden war, seinen schweren Verletzungen erlegen. Das Feuer war bei Reparaturarbeiten an einem Fahrzeug ausgebrochen, die Ursache ist weiterhin unklar.

(RP)