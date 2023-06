Hamminkeln: Marienthaler Abende gehen ins 40. Jahr Erfolgreicher Start der Kulturreihe mit Stammgast Storno

Meist nicht zu tief schürfend wegen des schnellen Worteffekts, aber intelligent gemacht, klug kombiniert, sehr gut im Zusammenspiel und oft nah dran an den aktuellen politischen und gesellschaftlichen Zeitumständen. Energiewende, Putin, Kirchenskandale und Fußball-WM – das bissige Wort und der Drang zur witzigen Unterhaltung war eine Kombination, die das Publikum in Schwung hielt. Albernheit und Analyse passen so kabarettistisch zusammen. Storno hat Fans in Marienthal, fünfmal spielte man hier schon, und der sechste Auftritt auf dem Dorf in der nächsten Dorfkultur-Saison kann kommen.