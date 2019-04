300 Fahrgäste im Monat: Bürgerbus Brünen auf der Erfolgsspur

Brünen Fahrzeiten und Fahrstrecke sollen noch einmal unter die Lupe genommen werden, weil demnächst die Schulkinder aus dem Dämmerwald hinzukommen. Der Verein konnte, nach Abzug aller Kosten, einen leichten Überschuss erwirtschaften.

Der Bürgerbus Brünen rollt seit Ende August 2018 über die Straßen und ist bereits nach kurzer Zeit erfolgreich unterwegs. Sichtlich zufrieden präsentierte der Vorsitzende Sebastian Burhans jetzt bei der Mitgliederversammlung von „Bürger für Brünen“ die Jahresergebnisse. „Mit der Streckenführung haben wir den Bedarf in der Bevölkerung offenbar getroffen, wir steuern auf 300 Fahrgäste im Monat zu“, so Burhans. 2018 haben die ehrenamtlichen Busfahrer bei 338 Fahreinsätzen insgesamt 848 Fahrgäste befördert und dabei 28.393 Kilometer mit dem Bus zurückgelegt.

Durch Spenden, Sponsoring und Zuwendungen konnten Kosten von rund 10.000 Euro ausgeglichen werden, so dass das Betriebskostendefizit des Bürgerbusses mit rund 1000 Euro recht gering ausgefallen ist. Der Verein konnte, nach Abzug aller Kosten, einen leichten Überschuss von rund 1300 Euro erwirtschaften, mit dem man Ansparungen für künftige Ausgaben, zum Beispiel bei der Fahrzeugneubeschaffung, vornehmen will. „Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz besonders bei der Sparkasse Rhein-Lippe, der Volksbank Rhein-Lippe und den vielen Gewerbetreibenden, die uns im Rahmen des Sponsorings so großzügig unterstützen. Ohne Ihre Hilfe wäre dieses bürgerschaftliche Projekt nicht möglich“, betont Burhans.

In diesem Jahr will der Verein die Streckenführung und den Fahrplan noch einmal genau unter die Lupe nehmen. Durch das Auslaufen des Vertrags für den Schulbus im Bereich Weselerwald / Dämmerwald rechnet der Bürgerbus mit weiteren Fahrgästen, da die dortigen Schulkinder auch weiterhin die Brüner Grundschule besuchen werden. Hierauf wolle man sich im Vorfeld einstellen, damit alles möglichst reibungslos anlaufen kann. Weitere Gemeinschaftsaktivitäten sowie die Präsentation auf dem Brüner Gewerbemarkt am 27. und 28. April sowie dem Brüner Weinfest am 30. und 31. August sind bereits in Planung.