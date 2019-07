Schermbeck : Wie eine Tierärztin ganzheitlich untersucht

Tierärztin Margret Dorr (l.) und ihre Mitarbeiterin Christel Werner haben Grund zur Freude: Die Tierarztpraxis Dorr besteht seit 25 Jahren. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Die Tierarztpraxis Margret Dorr besteht seit 25 Jahren.Sie unterstützt „Tierärzte ohne Grenzen“.

Von Helmut Scheffler

Ein mit Blumen geschmückter Korb auf dem Gepäckträger eines Fahrrads wird derzeit zum Blickfang an der unteren Kilianstraße. In Höhe des Hauses Nummer 36 verwies in den vergangenen Tagen am Blumenkorb ein Schild mit der Aufschrift „25 Jahre Kleintierpraxis M. Dorr“ auf ein Jubiläum, das die Tierärztin Margret Dorr feiern kann: Vor einem Vierteljahrhundert hat sie in einer eigenen Praxis damit begonnen, sich um die Gesundheit von Kleintieren zu kümmern. „Ich versuche, den Patienten ganzheitlich zu betrachten“, beschreibt Dorr ihre Philosophie. Es gehe bei einer ganzheitlichen Heilbehandlung darum, das Tier so zu behandeln, dass sein ganzes Lebensumfeld mit in Betracht gezogen und so nach sinnvollen Therapiemöglichkeiten Ausschau gehalten wird. Wichtig sei es, Behandlungsformen zu praktizieren, welche die Selbstheilungskräfte eines Patienten stimulieren.

Zahlreiche Untersuchungen können in der Praxis durchgeführt werden. Dazu gehören Kotuntersuchungen zur Feststellung von Würmern, Flöhen und Milben ebenso wie Blutuntersuchungen, um Viren oder Bakterien zu erkennen. Wo Margret Dorr und ihre Mitarbeiterin Christel Werner an ihre Grenzen stoßen, wird an spezielle Kliniken verwiesen. Margret Dorr ist erfahren und kann gut beurteilen, wie und in welchen Fällen eine homöopathische Medikation ausreichend ist oder unterstützend angeboten werden kann. „Tiere haben auch eine Sprache“, ist sie überzeugt. Sie seien in der Lage, den Menschen zu zeigen, wo sie Schmerzen verspüren. Auf die Signale der Tier zu achten, hat sich die Tierärztin zum besonderen Ziel ihrer Behandlungsmethode gesetzt.

Margret Dorr unterstützt die Hilfsorganisation „Tierärzte ohne Grenzen“. Diese Organisation ist seit 1998 in Afrika in der Tiermedizin tätig und hilft dadurch Menschen, die ihren Lebensunterhalt mit der Tierhaltung oder der Herstellung tierischer Produkte verdienen. Die Spendengelder, die sich im Verlauf des Jahres in der Kaffeekasse der Praxis ansammeln, werden an die Hilfsorganisation überwiesen.

(hs)