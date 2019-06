Schermbeck : Schüler wollten schneller sein als Wülbeck

Schermbeck/Hamminkeln Das Unternehmen Innogy veranstaltete im 13. Jahr den Schulstaffellauf in Schermbeck.

240 Jungen und Mädchen der Gesamtschulen Schermbeck und Hamminkeln beteiligten sich unter dem Motto „Schlag den Willi“ in der Schermbecker Volksbank-Arena am Innogy-Schulstaffellauf in NRW. Vor zwölf Jahren startete der heute 64-jährige Leichtathlet Willi Wülbeck in Zusammenarbeit mit dem RWE (heute Innogy) den ersten Schulstaffellauf. Es ging damals wie heute für die Schulen darum, mit acht Schülern schneller die 800-Meter-Strecke zurückzulegen als Wülbeck, der 1983 in Helsinki Weltmeister wurde und mit 1:43,65 Minuten den bis heute gültigen deutschen Rekord erzielte.