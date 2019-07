75 Feuerwehrleute im Einsatz : 23 Meter Getreideturm in Dingden fängt Feuer

Blick von der Drehleiter auf die Feuerwehrkräfte. Foto: Feuerwehr Hamminkeln

Dingden Eine 23 Meter hohe Anlage von Agri in Dingden geriet am Montagabend in Brand. Nach ersten Erkenntnissen brannte sie erst im mittleren Bereich. 75 Feuerwehrleute waren sechs Stunden im Einsatz.

Im Hamminkelner Ortsteil Dingden ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Wie Feuerwehr und Polizei berichteten, war eine Trocknungsanlage in dem getreideverarbeitenden Betrieb Agri an der Sachsenstraße in Brand geraten. Alarmiert wurde die Wehr um 17.32 Uhr.

Die Feuerwehr am Turm. Foto: Feuerwehr Hamminkeln

Turm mit Drehleiter. Foto: Feuerwehr Hamminkeln

Die 23 Meter hohe Anlage brannte nach ersten Erkenntnissen erst im mittleren Bereich. Rettungskräfte aus Brünen und Bocholt eilten zur Unterstützung schnell herbei. Über Drehleitern erreichten die Feuerwehrleute die Glutnester im Inneren des Turmes, bekämpften das Feuer mit Schaum. Das Schachtinnere des Turmes wurde mit Schaum geflutet.

Der Einsatz dauerte sechs Stunden, die Sachsenstraße blieb derweil gesperrt. 75 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Verletzte gab es nicht. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei rund 250.000 Euro. Die Brandursache ist noch ungeklärt. Die Ermittlungen laufen.

(sep)