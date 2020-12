Vor 75 Jahren im Kreis Wesel : 1945 - das erste Weihnachtsfest im Frieden

Eine Aufnahme aus dem Buch „Fest-Beleuchtung“ von Werner Abresch. Zu Weihnachten 1945 werden auf Trümmern, unter denen noch Angehörige liegen, Tannenkränze niedergelegt. Foto: Archiv

Wesel/Hamminkeln Seit 75 Jahren herrscht Friedenmitten in Europa. Der teuer erkaufte Zustand muss bis heute jeden Tag verteidigt werden. Krisen wie die Corona-Pandemie machen dies deutlich. Zeitzeugen von 1945 haben ihr damaliges Hoffen und Bangen beschrieben.

„Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen“: Diese zuweilen in Bezug auf wessen Wohlgefallen auch anders übersetzte und interpretierte Stelle aus dem Lukasevangelium beinhaltet gleichwohl den Kern der Weihnachtsbotschaft: Freude durch die Geburt des Retters. Auf Erden herrscht leider längst nicht überall Frieden. Mitten in Europa aber immer hin schon seit 75 Jahren. So lang wie nie zuvor. Darüber darf auch beim aktuell weltweiten Kampf gegen das Coronavirus nicht hinweggesehen werden. Eher ist Dankbarkeit für diesen stets zu verteidigenden Zustand angesagt und eine Erinnerung an jenes erste Weihnachtsfest nach dem Zweiten Weltkrieg, das ein besonderes war.

Das Verstummen der Waffen 1945 enthob die Menschen nicht unmittelbar aller Sorgen. Millionen Tote waren zu betrauern. Viele Überlebende waren krank, litten Hunger, galten als vermisst, saßen noch Jahre in Kriegsgefangenschaft, hatten kein Dach mehr über dem Kopf und alle Habe verloren, waren aus ihrer Heimat vertrieben oder hatten dieses noch vor sich. Der frühere Pfarrer am Dom und Sammler Werner Abresch hat dieser Generation jahrelang einen Stimme gegeben. RP-Lesern wurde er auch als Initiator vieler Foto-Rätsel-Serien und Anreger von Zeitzeugenberichten zu besonderen Ereignissen ein Begriff. So auch vor 15 Jahren zur 60. Wiederkehr der ersten Friedensweihnacht nach dem Zweiten Weltkrieg.

Wo warst du? Was gab es? Was gab es nicht? Mit diesen Fragen hatte Werner Abresch die RP-Leser 2005 zum Erinnern an Weihnachten 1945 angeregt. Heraus kamen eine kleine Serie in der RP und eine Dokumentation, die Abresch dann aus eigenen Beständen im Gang zu seiner damaligen Ausstellung im Untergeschoss des Preußen-Museums (heute LVR-Niederrheinmuseum) aufgebaut hatte.

Den Kern der Schau „Not und Neuanfang“ bildeten damals einige Fotos aus Abreschs Buch „Fest-Beleuchtung“ und eine Seite des RP-Vorgängers „Neue Rheinische Zeitung“. Es ist besonders diese eine Zeitungsseite vom 10. November 1945, die das Leben und Überleben bis heute deutlich werden lässt.

„Altes Stadtbild soll neu erstehen“ heißt die Schlagzeile, die sich zwar auf Rees bezieht. In Wesel war die Diskussion, ob die Stadt überhaupt und wenn ja, an alter Stelle wieder aufgebaut werden sollte, aktuell. Unter dem Titel „Die Lage im Kreise Rees“ befasst sich der so genannte Vertrauensausschuss, der von den Alliierten eingesetzte zivile Vorgänger eines Stadtrates, mit den dringendsten Problemen des Alltags: „Sorgen um Wohnraum, Ernährung, Treibstoff und Reifen“.

Das Thema Energie kommt zudem in einer Bekanntmachung des RWE zum Ausdruck. So macht der Versorger – natürlich mit anderen Worten – auf Stromklau durch Anlagen ohne Zähler aufmerksam und setzt Sündern eine Meldefrist.

An anderer Stelle ist freudig vermerkt, dass in Flüren eine neue Versorgungsstation eingerichtet ist und Blumenkamp in Kürze drankommt. Außerdem sahen 3000 Menschen das Fußballspiel VfB Lohberg gegen Sportvgg. Wesel, das die Weseler Gäste mit 1:0 gewannen. Und der Landrat teilt mit, dass 60 Prozent der Kreisbeamten wegen Zugehörigkeit zur NSDAP aus dem Dienst entfernt wurden.

Geradezu festbeißen kann man sich in den Kleinanzeigen: Hier möchte jemand eine Geige gegen ein Fahrrad tauschen, dort ein anderer Rollschuhe gegen Damenschuhe. Die Weseler Brauerei Stams bittet um Hinweise zum Verbleib einiger Pferde. Auch Landwirte, denen Rinder „abhanden gekommen“ sind, haben inseriert. Ebenso ein Privatmann, dem ein Küppersbusch-Herd gestohlen wurde. Eine Belohnung verspricht ein Unglücksrabe, der auf dem Weg von Brünen nach Wesel einen blauen Herrenmantel verlor, was um so schwerer wog, weil der Überzieher nur geliehen war. Wohnungsanzeigen gibt es ganze zwei. Gesucht werden Baracken in allen Größenordnungen – und jede Menge Leute bieten ihre Dienste an, wollen einfach nur eine Arbeitsstelle.

Persönlich authentisch haben RP-Leser vor 15 Jahren ihre Erinnerungen an Weihnachten 1945 geschildert.

Irmgard Jüttner (damals 83) berichtete zum Beispiel, dass es das traurigste ihres Lebens war:

„Kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges verlor mein Mann, der an allen Feldzügen von Anfang an teilgenommen hatte, im Russlandfeldzug sein Bein (Oberschenkelamputation). Bei der Nachricht der schweren Verwundung meines Mannes erlitt meine Mutter einen Nervenzusammenbruch und musste umgehend in die Heil- und Pflegeanstalt Eickelborn bei Lippstadt eingewiesen werden. Der zweite Schlag traf uns im Februar 1945, als meine Heimatstadt Wesel in Schutt und Asche gelegt wurde. Mein Vater, mein Mann und ich flüchteten nach Arnsberg/Sauerland.

Hier wohnten wir in einem 15 Quadratmeter großen Mansardenzimmer ohne Wasseranschluss und Ofen. In dem Zimmer standen ein alter Küchenschrank, ein Tisch, ein Stuhl und ein Bettgestell ohne Matratze. Zunächst besorgte ich mir gegen Eintausch einiger Kleidungsstücke von mir zwei Strohsäcke zum Schlafen. Am 28. August wurde unser erster Sohn geboren, der in einem Einheitskinderwagen wegen Platzmangel in der Küche auf dem kalten Flur in einem Mehrfamilienwohnhaus schlafen musste.

Durch eine Tauschzentrale ergatterte ich einen kleinen Behelfsherd mit drei Beinen. Mein Mann und ich haben uns bei hohem Schnee vor Weihnachten einen Schlitten geliehen und im Wald eine Tanne gefällt, damit wir zu Weihnachten wenigstens eine warme Küche und einige Tannenzweige zum Fest hatten. Zu allem Elend wurden wir auch noch vom Förster erwischt, weil das Abholzen strafbar war. Als er jedoch meinen Mann auf einem Bein mit den Gehstützen sah, ließ er Gnade vor Recht ergehen.

Meine Mutter starb mit 62 Jahren Anfang Dezember und mein Vater drei Wochen später. Der Lebensmut hatte nun auch meinen 74-jährigen Vater verlassen, der ohne seine geliebte Frau nicht mehr leben konnte. Meine Mutter wurde in Wellpappe gewickelt und auf dem Anstaltsfriedhof in Eickelborn beigesetzt. Für meinen Vater konnte ich gegen Tauschware von Fußbodenbrettern einen Sarg bekommen. Er wurde einen Tag vor Heiligabend beerdigt und zwar in Arnsberg, dabei hatte er stets große Sehnsucht nach seiner Heimatstadt Wesel. Mein Mann und ich hockten mit unserem vier Monate alten Sohn auf den Strohsäcken und gedachten unserer lieben und stets um uns besorgten Eltern. 1945 war für uns das traurigste Weihnachtsfest in unserem Leben.“

Irma Heyne-Beuse hat beschrieben, wie beengt die Verhältnisse waren und wie sie eine Apfelsine in Erinnerung behalten hat:

„Unser Vater war noch nicht zurück aus dem Krieg. Wir wohnten in einer Baracke – alleine – Gott sei Dank. Denn vorher hatten wir abwechselnd bei der Familie der Schwester meiner Mutter oder bei den Eltern unseres Vaters in Eversael gelebt. Die Eltern unseres Vaters hatten einen kleinen Kotten. Wenn wir bei den Großeltern waren, schliefen meine Brüder Willi und Paul und unsere Mutter im so genannten besten Zimmer. Ich musste bei Oma im Bett schlafen, was eine andere Geschichte ist. Onkel Theo war Steiger im Pütt, und sie waren schon ,reich’. Vor allem, weil er als Bergmann Deputatkohle bekam. Und das waren einige Zentner, die er natürlich auch verkaufen konnte. Sie hatten das Elternhaus meiner Mutter geerbt. Sie (unsere Mutter) wurde damals ausgezahlt und konnte sich den Garten kaufen, in dem sich unser weiteres Leben abspielen sollte.

Die Familie meiner Tante war eine schreckliche Familie – für uns –, denn wir sollten uns ,benehmen’. Beim Essen wurde nicht gesprochen, Hände auf den Tisch, gerade sitzen usw. Es wurden uns die eigenen beiden Kinder als Vorbild hingestellt. Für mich war es eine ziemlich schlimme Zeit. Meine Mutter, sonst eine resolute Frau, war still, denn wir bekamen Unterkunft, zu essen und die Aussicht auf die Gestellung einer Baracke, die wir in unserem eigenen Garten aufstellen konnten. Das war kompensieren, also Baracke für Kohlen, denn sie wollten uns ja nicht für immer behalten. Sogar ein kleiner Keller wurde gegraben.

Es war also später Herbst geworden. Mittlerweile war unser Vater zurück. Wir mussten uns an seine Gegenwart gewöhnen, was wiederum eine andere Geschichte ist. Meine Mutter fuhr regelmäßig mit dem Fahrrad zu ihrer Schwester (circa sieben Kilometer), um in einer Karre, die sie hinterm Fahrrad festgebunden hatte, Kohlen zu holen. Man war so gnädig, ihr welche zu geben, nicht ohne die Ermahnung, sparsam damit umzugehen. Vater und ich liefen regelmäßig durch die Wiesen – weil eine Abkürzung – ins kleine Dorf zu unseren Großeltern, um Milch und Eier zu holen, die unsere Oma freiwillig abgab, denn sie war eine gute Frau. Also – zu essen gab es – hungern mussten wir nicht.

Und nun zum Kern der Geschichte: Unser Garten mit der darauf stehenden Baracke lag direkt an der katholischen Schule, in die Willi und ich gingen. Auf dem Hof waren Zelte aufgebaut, in der amerikanische Soldaten einquartiert waren. Sie holten von unserer Pumpe immer Wasser und gaben als Dank unserer Mutter zu Weihnachten 1945 etwas, was wir nie gesehen hatten. Bescherung. Das war bei uns immer am 1. Weihnachtstag nach der Messe. In der Zeit, als wir in der Kirche waren, kam das Christkind. Erwartungsvoll betraten wir unser Zuhause. Der Tisch war zugedeckt mit einem Laken. Wir konnten nicht erkennen, was darunter war. Zuerst wurden Weihnachtslieder gesungen, jeder von uns musste ein Gedicht aufsagen, das wir in der Schule gelernt hatten – und wieder singen. Es dauerte alles viel zu lange.

Dann endlich ,Fröhliche Weihnachten’. Mutter zog das Tuch vom Tisch. Was sonst noch darauf stand, daran erinnere ich mich nicht mehr. Sicher ,nützliche’ Sachen. Aber da waren drei bunte Teller mit selbst gebackenen Plätzchen, selbst gemachten Bonbons, Nüssen von Oma und Schokolade, gespendet von den Amerikanern. Aber es gab noch was für jeden: eine Banane und eine dicke Apfelsine. Mein Bruder Willi biss sofort in die gelbe Frucht und war schrecklich enttäuscht – ,Mutter, das schmeckt überhaupt nicht’ – und stand da verdattert mit der Banane – mit Schale – in der Hand. Mutter lachte lauthals und zeigte uns, wie man eine Banane isst – das war ein toller Geschmack. Wir aßen sie ganz andächtig.

Das Schönste für mich aber war die dicke Apfelsine. Meine Brüder machten ihre Apfelsinen noch am gleichen Tag auf. Ich sah zu, und mir lief das Wasser im Mund zusammen. Aber ich beherrschte mich. Ich wollte sie ganz allein genießen. In der Nacht konnte ich kaum schlafen. Der Teller stand neben meinem Bett. Am nächsten Tag, als Willi spielen gegangen war, Paul und Vater ihr Mittagsschläfchen hielten und unsere Mutter las, nahm ich mir meine Apfelsine vor. Ich schälte bedächtig ihre goldene Schale ab, jedes Fitzelchen der weißen Haut entfernte ich mit einem Messer – und dann teilte ich sie in gleichmäßige Stücke. Und dann kam der Hochgenuss – ich pflückte sie auseinander und Stück für Stück verschwand sie in meinem Mund – süß und saftig, wie ich noch nie vorher etwas gegessen hatte. Eine Erinnerung, die ich bis heute nicht vergessen habe.“

Peter Mellin, bekannter Motor der Senioren-Union in Hamminkeln, hat sich damals ebenfalls mit einem Bericht beteiligt:

„1945 feierten wir das letzte Weihnachtsfest in Münsterberg, Schlesien, an das ich immer wieder denken muss. Weihnachten war in meinen Elternhaus immer geprägt von Pfefferkuchen-Backen und geheimnisvollen Vorbereitungen im verschlossenen Zimmer. 1943 feierte Vati das letzte Weihnachtsfest im Rahmen seiner Familie. 1944 war er schon in der Festung Budapest als Standortarzt von den Russen festgehalten und eingeschlossen. Sein letztes Lebenszeichen stammte vom 30. Dezember 1944.

Schon im Januar 1945 war die Front so nahe an Münsterberg gerückt, dass wir den Geschützdonner hören konnten. Vom Dach unseres Hauses aus konnten wir im Bombennächten Breslau brennen sehen. Unser Glück war, dass sich der Luft- und Erdkampf auf Breslau konzentrierte. Wir wurden am 17. Januar evakuiert und gingen nach Bad Landeck zur Tante Hilla. Sie nahm uns und später auch meinen Freund Armin Werner mit seiner Familie in ihr Haus auf. Die Werners hatten einen kleinen Bauernhof in unserer Nachbarschaft, wo ich als Junge mein zweites Zuhause hatte. Sie waren mit ihrem Ochsenwagen nach Landeck geflüchtet, wo ich sie auf einem Bauernhof antraf und zu Tante Hilla brachte. Natürlich bleiben die Tiere auf dem Hof.

So erlebten wir im Mai die Eroberung durch die Russen, für uns Jungen als ein Abenteuer, für Erwachsene und insbesondere für die Frauen jedoch ein Erlebnis mit Angst und Schecken. Der Krieg war aus, keiner wusste, was werden wird. Wir zogen wieder nach Münsterberg. Unser Haus stand trotz heftiger Verwüstung noch. Das Bauernhaus von Familie Werner war abgebrannt. Wir lebten von der Hand in den Mund und vom Verkaufen der verbliebenen Wertsachen an die Polen, die sich mehr und mehr ansiedelten. Deutsche wurden rigoros aus ihren Häusern vertrieben.

Im besagtem Sommer hatten wir Glück im Unglück, da uns ein russischer Oberst, der mit seinen Burschen Iwan und Alexander in unserem Hause wohnte, beschützte und somit keine Polen reinließ. Erst als die Russen auszogen, wurden wir an einem Herbstmorgen – ich saß gerade an meiner Haferflockensuppe – in kurzer Zeit nur mit dem, was wir tragen konnten, aus dem Haus vertrieben. Als wir, Mutti, meine Oma, meine beiden kleinen Schwestern und ich hilflos auf der Straße standen, merkten wir, dass es doch Schutzengel gibt! Ohne Zögern wurde wir vom gegenüberliegenden Nachbarn Bäcker Ey aufgenommen. Als dieser später auch von einem polnischen Bäcker vertrieben wurden, nahmen uns die Nachbarn Ochmann auf.

In dieser Zeit der Not war christliche Nächstenliebe groß geschrieben. Die Kirchen waren voll und für uns Jugendliche Kaplan Beck ein fester Halt. Mit ihm übten wir auch das Krippenspiel ,Die Herbergsuche’ ein. Diese Aktivitäten standen jedoch im krassen Widerspruch zu unserem aktuellen verwahrlosten Leben. Ich arbeitete verbotenerweise bei einem polnischen Bäcker, so hatten wir wenigstens Brot. Aus Fleischmangel aßen wir sogar Katzen. Mit einer weißen Armbinde und einem ,N’ mussten wir uns kennzeichnen. Wir besuchten nicht mehr die Schule und lebten mit der Angst, von Polen verprügelt zu werden.

An Weihnachten 1945 in unserer Notwohnung kann ich mich nur schwerlich im Detail erinnern. Hatten wir einem Baum? Gab es etwas zu essen? Jedoch unvergessen, neben dem Krippenspiel, ist mir die Weihnachtsfeier auf dem Bauernhof von Freund Armin geblieben. Sein ausgebranntes Elternhaus war zu diesem Zeitpunkt mühsam von Schutt und Asche geräumt. In der Küche konnte man wieder kochen, jedoch ohne Dach über dem Kopf. Der einzige witterungsgeschützte Raum war ein Gewölbe, welches wohl früher mal als Stall, später als Rübenkeller diente. Dieser Raum musste als Schlaf- und Lebensstätte für meinen Freund, seine beiden Brüder und seine Eltern herhalten.