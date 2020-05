Weselerwalder Dokumente : Das Leiden ging nach der Kapitulation weiter

Bürgermeister Heinrich Schmellekamp musste die vielen Anforderungen des Landrats und des Amtsbürgermeisters an die Menschen weitergeben. Foto: Helmut Scheffler

Weselerwald Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs bestimmten die Besatzungsmächte noch lange das Leben der Menschen. Ein Blick in die Weselerwalder Geschichte anhand von Dokumenten belegt dies eindrucksvoll.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Helmut Scheffler

Als am 8. Mai 1945 die bedingungslose Kapitulation der Deutschen Wehrmacht unterzeichnet wurde, endete offiziell der Zweite Weltkrieg in Europa. Doch das Leben der Bevölkerung wurde noch lange von der Besatzungsbehörde bestimmt, wie am Beispiel des Schermbecker Ortsteils Weselerwald sehr gut belegt werden kann. Etwa 50 Dokumente hat der langjährige Bürgermeister Heinrich Schmellekamp aufbewahrt. Diese Papiere – zumeist Anweisungen des auf dem Drevenacker Bohnekampshof ansässigen Landrats des damaligen Kreises Rees – legen Zeugnis ab von den Belastungen der Weselerwalder Bevölkerung, als die Waffen längst verstummt waren.

In Vertretung des Landrats Otto von Werder schrieb der Kreisbürodirektor Kesseler am 23. April 1945 dem Weselerwalder Ortsbürgermeister Heinrich Schmellekamp: „Laut Requisitionsbefehl der Besatzungsbehörde vom 31.3.45. Nr. 17-464-1 sind für die Verpflegung der Ausländerlager wöchentlich 30 Stück Vieh im Durchschnittsschlachtgewicht von 4 Ztr. aufzubringen und im geschlachteten Zustand an die Molkerei in Drevenack zu liefern. Nach Anhören des Kreisbauernführers habe ich diese Lieferung auf die einzelnen in Frage kommenden Gemeinden umgelegt. Hiernach hat der dortige Bezirk aufzubringen wöchentlich 2 Stck. = 8 Ztr Schlachtgewicht. Die Lieferung ist sofort aufzunehmen und muss bis spätestens Ende dieser Woche erfolgt sein.“

Ein Beispiel für viele: Nicht nur Nahrung, auch Gegenstände wie ein Bett und ein Radio mussten an die Besatzungsmächte abgegeben werden. Foto: Helmut Scheffler

Am 29. April schrieb der Landrat dem Weselerwalder Bürgermeister: „Im Auftrage des Military Government Drevenack habe ich Ihnen bekannt zu geben: 1. Die Ausgehzeit ist ab sofort auf die Stunden von 5.30 – 21 Uhr festgesetzt. 2. Für das Passieren der Lippebrücke bei Krudenburg ist ein Ausweis nicht erforderlich. 3. Reisen in die benachbarten Städte Dinslaken, Sterkrade, Oberhausen, Duisburg, Mülheim-Ruhr, Essen können ebenfalls ohne besonderen Ausweis ausgeführt werden. 4. Das Betreten der vor den Rheinbrücken am Rheinufer errichteten 1 km breiten Sperrzone ist untersagt. 5. Längs der Rheinuferstrecke ist eine 100 m breite Sperrzone errichtet, die nur mit einem Sonderausweis der Militärregierung betreten werden darf.“

An die Opfer des Krieges erinnert diese Tafel am Weselerwalder Ehrenmal. Etwa jeder sechste männliche Weselerwalder Bürger starb an unmittelbaren Kriegsfolgen. Foto: Helmut Scheffler

Am 29. April 1945 wurde Bürgermeister Schmellekamp vom Landrat aufgefordert, 50 Pfund Fett am 1. Mai abzuliefern, 400 Pfund Rindfleisch am 4. Mai und 500 Pfund Schweinefleisch am 3. Mai.

Der Landrat ordnete am 4. Mai 1945 an: „Der mit der Durchführung der Lebensmittelversorgung beauftragte Herr General der Besatzungsmacht hat entschieden, daß Zulagen jeglicher Art mit Ausnahme derjenigen für die Versorgung der Krankenanstalten sowie für schwangere und stillende Mütter bis auf weiteres in Fortfall kommen, damit zunächst einmal die Belieferung mit den Normalverbrauchersätzen erreicht werden kann. Insbesondere dürfen Zulagerationen für Lang- und Nachtarbeiter sowie Zusatzrationen für Schwer- und Schwerstarbeiter in keinem Falle mehr ausgegeben werden.“

Eine Mitteilung des Landrats vom 4. Mai 1945 bezog sich auf Preise und Zahlungsmittel: „Auf Anordnung der Besatzungsmacht habe ich mitzuteilen, daß Preisüberschreitungen jeder Art mit schweren Strafen, unter Umständen mit dem Tode geahndet werden. Die von der Besatzungsbehörde in den Verkehr gebrachten Zahlungsmittel müssen von jedermann genau so behandelt werden, insbesondere angenommen werden, wie Zahlungsmittel deutscher Währung.“

Da die Anforderungsschreiben sich im Wortlaut ähneln, reicht für die nächsten Anforderungen im Mai 1945 eine Aufzählung: Am 4. Mai wurden zur Abgabe 40 Zentner Kartoffeln; 1250 Pfund Schweinefleisch; 75 Pfund Fett angefordert, am 8. Mai 15 Kartenspiele, am 9. und 10. Mai jeweils 1250 Pfund Rindfleisch ohne Knochen, am 13. Mai 3 Stück Großvieh, am 15. Mai 50 Zentner Kartoffeln, am 16. Mai 50 Unterhemden, 50 Unterhosen, 122 Paar Socken, 10 Paar Schuhe, Größe 42, 10 Paar Schuhe, Größe 43, 10 Paar Schuhe, Größe 44.

Wie sehr die Bevölkerung durch Abgaben dieser Art im wöchentlichen Rhythmus belastet wurde, wird deutlich, wenn man eine Meldung des Bürgermeisters Schmellekamp liest: „Vier Höfe sind total beschädigt. Ein Hof ist zu 50 % beschädigt. Für 50 Stück Vieh ist keine Stallung vorhanden. Hundert Hektar Land können nur mangelhaft bezw. gar nicht bewirtschaftet werden. Durch Kriegseinwirkung gingen verloren: 3 Pferde, 22 Kühe und Rinder, 6 Schweine. Durch Raub und Plünderung: 18 Kühe, Rinder; 8 Schweine; 3 Kälber; 3 Schafe; 275 Hühner; 12 Gänse; 24 Enten und 7 Puten.“

Auch im Juni erreichten mehrere Anforderungsschreiben des Landrats den Weselerwalder Bürgermeister. Am 5. 6. 1945 wurde die Lieferung von 15 Holzkisten mit Deckel angewiesen. Ein Requisitionsbefehl, der am 14. Juni 1945 vom Landrat verschickt wurde, betraf Aufräumungsarbeiten im Lühlerheim und Arbeiten zur Reinigung der Kanalisation im Lühlerheim. Vom 15. Juni an bis auf weiteres sollten von 7 bis 13 Uhr gestellt werden: 1 Wagen mit Jauchefass und Fuhrmann, 1 Jauchepumpe, 2 Jauche-Schöpflöffel, 2 Karren zum Schuttfahren mit Fuhrmann, 6 Arbeiter, 2 Frauen.

Für Weselerwald liegt eine Liste vor mit Gegenständen, die in einem Lager in der Schule an der Weseler Blücherstraße abgegeben wurden. Das waren 30 Kleidergarnituren für Männer, 10 für Frauen, 4 für Kinder sowie 44 Tassen und 44 Teller. Die Abteilung Landwirtschaft beim Kreis Rees teilte den Ortsbürgermeistern des Amtsbezirkes Schermbeck am 21. Juli 1945 mit: „Um das dem Kreis Rees von der Militärregierung auferlegte Schlachtviehliefersoll zur Versorgung der Ausländerläger erfüllen zu können, hat ihr Amt allwöchentlich 11 Tiere zu liefern.“

Als eine Maßnahme gegen Raubüberfälle und Plünderungen teilte die Polizeistelle des Kreises Rees am 28. Juli 1945 über die Amtsbürgermeister den Ortsbürgermeistern mit: „Da für eine Erfolg versprechende Abwehr keine Schusswaffen gebraucht werden dürfen, müssen andere Mittel und Wege gewählt werden. Ich denke an eine organisierte Nachbarhilfe, die bezirksweise in einer Stärke von 10 bis 15 Mann aufzustellen und einzustellen ist.