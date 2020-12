Versuchter Einbruch : 18-jähriger Weseler festgenommen

Symbolfoto Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Wesel Am Montag gegen 1.40 Uhr meldeten Zeugen der Polizei eine männliche Person, die versucht hatte, eine Scheibe eines Handygeschäftes an der Hohen Straße einzuschlagen. Nachdem ein Eindringen in die Geschäftsräume misslang, flüchte der Mann ohne Beute.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte, noch in Tatortnähe, ein 18-Jähriger aus Wesel angetroffen werden, auf den die Beschreibung des Flüchtenden passte. Aufgrund der weiteren Spurenlage wurde der Mann vorläufig festgenommen. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

(RP)