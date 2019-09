Schermbecker Proteste : 1649 Bürger gegen Tierkrematorium

Andreas Heuwing überreicht mit seiner Initiative Bürgermeister Mike Rexforth (am Ordner v. l.) die Listen. . Foto: hs. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Den Empfang der Listen verband Bürgermeister Mike Rexforth mit der Beschreibung des gegenwärtigen Planungsstandes.

Wochenlang hat die Bürgerinitiative „Kein Großtierkrematorium im Gewerbegebiet Schermbeck“ Unterschriften gesammelt. Am Mittwochnachmittag überreichten die Organisatoren im Rathaus einen dicken Ordner mit 1649 Unterschriften an Bürgermeister Mike Rexforth. Zum Ordner gehörte ein Begleitschreiben, in dem die Initiative noch einmal ihre Bedenken gegen das Bauvorhaben im Winkel zwischen Hufenkampweg und Kapellenweg zusammenfasste und die Verwaltung und politischen Gremien aufgefordert wurden, das Projekt zu stoppen.