Straßenbeleuchtung modernisiert : 160 neue LED-Leuchten für Schermbeck

Bürgermeister Mike Rexforth, Innogy-Kommunalbetreuer Dirk Krämer, Carsten Klein-Bösing von der Gemeinde und Westnetz Projektleiter Diethard van Gelder (v.l.) stellten die neue Straßenbeleuchtung am Rathaus vor. Foto: BHE

Schermbeck Die Gemeinde Schermbeck hat mit dem Energieunternehmen Innogy 160 Leuchtenköpfe der bereits vorhandenen Straßenlaternen im Gemeindegebiet auf LED-Lampen umgerüstet. Damit erhöht sich der Anteil der energieeffizienten Straßenbeleuchtung in Schermbeck auf insgesamt 55 Prozent.

Dies teilte der Versorger Innogy am Donnerstag mit. Gemeinsam stellten Bürgermeister Mike Rexforth, Innogy-Kommunalbetreuer Dirk Krämer und Projektleiter Diethard van Gelder die innovative Beleuchtung vor. Durch die 160 ausgewechselten Leuchtenköpfe können jährlich 41.000 Kilowattstunden Strom eingespart werden.