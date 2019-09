Bauprojekt in Hamminkelner Stadtteil : 15-Meter-Brücke für Marienthal wird ab 1. Oktober gebaut

Marienthal Die Brücke wird in einem Stahlwerk hergestellt und mit einem Sattelzug nach Fertigstellung der Auflager zu der Baustelle gebracht.

Die Stadtverwaltung Hamminkeln macht auf den Baubeginn im Rahmen der Demontage und Erneuerung der Fußgänger- und Radwegbrücke „Kirchweg“ in Marienthal aufmerksam. Am 1. Oktober sollen die Arbeiten starten. Beim Brückenneubau seien Rammarbeiten zur Aufstellung von Spundwänden unabdingbar, teilt die Stadt mit. Diese würden voraussichtlich zwischen dem 21. und 25. Oktober vorgenommen. Die Auflager für die Brücke werden vor Ort hergestellt. Der eigentliche Brückenkörper ist eine reine Stahlkonstruktion. Der Brückenbelag wird aus Kunststoffdielen hergestellt.

Die Abmessungen der Fuß-und Radwegbrücke betragen in der Länge 15,20 Meter, in der Breite 2,46 Meter. Die Brücke wird in einem Stahlwerk hergestellt und mit einem Sattelzug nach Fertigstellung der Auflager zu der Baustelle gebracht. Dort wird die Brücke mit Schwerlastkränen über die Issel gelegt. Die Bauzeit vor Ort wird rund zehn Wochen betragen. Die Stadt Hamminkeln wird die Bauarbeiten schnellstmöglich durchführen, für etwaige Lärmbelästigungen bitten wir um Ihr Verständnis“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.