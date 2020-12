Entwicklung der Pandemie : 109 neue Corona-Fälle im Kreis Wesel am Dienstag

109 neue Corona-Fälle im Kreis Wesel am Dienstag

Am Dienstagmittag meldete der Kreis Wesel 109 neue Infektionsfälle. Foto: dpa/Jeff Pachoud

Kreis Wesel Im Kreis Wesel steigt die Zahl der Corona-Infektionen weiter im dreistelligen Bereich. Bis Dienstagmittag kamen binnen 24 Stunden 109 Fälle hinzu. Die Gesamtzahl der Infektionen beträgt damit 7171. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht auf 179,8.

Waren über das Wochenende von Freitag- bis Montagmittag noch 309 neue Corona-Infektionen im Kreis Wesel registriert worden, so meldete die Kreisverwaltung (Stand Dienstag, 15. Dezember 2020, 12 Uhr) nun 109 neue Fälle. Neue Todesopfer waren diesmal nicht zu beklagen. Bei nunmehr 7171 seit Beginn der Pandemie erfassten Infektionen gelten 5105 Personen als genesen. Verstorben sind 51. Somit gibt es jetzt kreisweit noch 2015 aktive Fälle, also Menschen, die sich wegen einer nachgewiesenen Corona-Infektion in Quarantäne befinden.