Nach der 100-Jahrfeier in Mehrhoog : Täter schlagen Mann bei Raub gegen den Kopf

Mehrhoog Als der 37-Jährige um kurz nach Mitternacht nach Hause gehen wollte, sprachen ihn in der Nähe der Kirche mehrere Männer an und raubten ihn gewaltsam aus. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein Mann ist am frühen Sonntagmorgen auf dem Weg nach Hause von mehreren Männern ausgeraubt und dabei verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, befand sich der 37-Jährige aus Hamminkeln um kurz nach Mitternacht zu Fuß auf dem Heimweg von der 100-Jahrfeier in Mehrhoog. In Höhe der Kirche an der Kreuzung der Kirchstraße mit der Bonhoefferstraße sprachen ihn drei bis vier Männer an und baten um eine Zigarette. Kurz darauf schlug dem 37-Jährigen seinen eigenen Angaben zufolge jemand gegen den Kopf. Er verlor kurzzeitig das Bewusstsein und setzte danach seinen Heimweg fort, wie die Polizei weiter mitteilte.