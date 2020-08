Hamminkelner Gaben : 100. Computer geht an Jugendfarm

Hamminkeln Der Rotary-Club Lippe-Issel entschied sich in Zeiten der Corona-Pandemie zur unkomplizierten Schnellhilfe: Einfach funktionierende Computergeräte wurden gespendet und angeschafft und im Mix aus PCs, Laptops und Tablets an Einrichtungen für Kinder und ältere Menschen verschenkt; allein in den vergangenen vier Monaten immerhin mehr als 100 Geräte.

Der 100. Computer aus der Hand des Rotary Clubs geht jetzt an die Jugendfarm Mit dir in Bocholt. Der Verein betreut Kinder während der Schulzeit in den Nachmittagsstunden und samstags, in den Ferien auch ganztägig. „Aus eigener Kraft hätten wir sicherlich noch nicht in digitale Technik investiert. Wir sind aber auch in diesen Corona-Zeiten zwingend darauf angewiesen“, so Hans-Georg Möllmann, Vorsitzender des Vorstandes der Jugendfarm.