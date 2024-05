Stadtverwaltung in Wermelskirchen „Meldoo“ dient als Interims-Mängelmelder

Ein Schlagloch in der Straße, ein quietschendes Spielgerät auf dem Spielplatz, eine kaputte Schaukel, zugewachsene Wege – Bürger, denen ein Problem in der Stadt auffällt oder die eine Anregung haben, können dieses über den Mängelmelder der Stadt Wermelskirchen „Meldoo“ direkt an die Verwaltung melden.